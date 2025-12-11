مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که فدراسیون فوتبال به نوعی سرخپوشان را خلع سلاح کرده و آنها همیشه میهمان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سهراب انتظاری، مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابیاش از برد سرخپوشان مقابل تیم پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اولین بازی بعد از دربی میتواند برای پرسپولیس و استقلال سخت باشد، چون انگیزهای که مقابل حریف دارند طبیعتا تقریبا یک جورایی تخلیه میشود و انرژی و تمرکز خود را برای بازی با استقلال گذاشتند و ریکاوری یک مقدار زمانبر است.
انتظاری افزود: من نمیدانم چرا بازی پرسپولیس و پیکان بدون تماشاگر بود. مگر میشود فوتبال بدون تماشاچی برگزار شود؟ در نتیجه بازی روح نداشت. درست است که بازی بدون تماشاگر برای پیکان فرقی نمیکرد، چون پیکان آن طور که باید و شاید تماشاچی ندارد و بازیکنان پیکان عادت داشتند، اما تماشاگر یار دوازدهم پرسپولیس است و وقتی این تیم از این موهبت به دور باشد و این نعمت را از این تیم بگیرند، طبیعتا یک مقدار سخت میشود. برگزاری بازی در استادیوم خالی از تماشاگر روح و روانی نداشت. من نمیدانم چنین بازی بدون تماشاگر برای چه برگزار میشود. بازی، هم برای بینندگان و هم بازیکنانی که داشتند بازی میکردند، جذابیت نداشت.
او ادامه داد: من نمیتوانم بگویم که پرسپولیس بد بازی کرد، اما بهترین اتفاقی که برای سرخابیها بعد از دربی میافتد، کسب ۳ امتیاز بعد از دربی است. پرسپولیس فقط توانست ۳ امتیاز بازی را بگیرد، اما آن شادابی و طراوتی که باید در ذهن بینندگان رخ بدهد را ندیدیم. به هر حال پرسپولیس بعضی از مواقع بد بازی میکند و ۳ امتیاز بازی را میگیرد و خدا را شکر تیم توانست برنده شود و خودش را در کورس نگه دارد.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه نبود عالیشاه و رفیعی در این بازی تاثیرگذار بود، بیان کرد: یک سرمربی دوست دارد که دستش پر باشد و با ابزار، امکانات و نفرات کامل در مسابقات شرکت کند. طبیعتا امید عایشاه بازیکن قابل و موثری است. به هر حال کاپیتان اول و دوم تیم پرسپولیس در این بازی نبودند و این موضوع میتواند تاثیرگذار باشد. ما میتوانستیم از تجربیات کاپیتانهای اول و دوم تیم بیشتر بهره ببریم. امیدوارم در بازی بعدی در خدمت این ۲ بازیکن باشیم.
انتظاری درباره اینکه به نظر میرسد علی علیپور آن چنان موفق نبود که عوض شد، گفت: به هر حال برای هر بازیکنی در یک بازی میتواند پیش بیاید و موقعیت خراب کند. علیپور بازیکن قابل و زحمت کشی است. علیپور از لحاظ اخلاقی و فنی یکی از بهترین بازیکنان ما بوده است، اما برخی از روزها، روز بازیکن نیست. من فکر کنم آن طور که باید و شاید روز خوب علیپور نبود. حالا سرمربی، علیپور را تعویض کرده است، دلیل ناراحتیاش را نمیدانم، اما شاید سرمربی تیم به این نتیجه رسیده که علیپور خسته است. این بازیکن همه بازیهای پرسپولیس را بازی میکند و یک جاهایی مربی احساس میکرد بازیکن خسته است. من نمیدانم تفکرات سرمربی تیم از تعویض علیپور چه بوده است، اما او همیشه از بازیکنان خوب ما هست.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان میتوانند امسال قهرمان شوند، اظهار کرد: از الان نمیتوانیم پیشبینی کنیم که بگوییم پرسپولیس قهرمان میشود، چون بازیهای سختی پیش رو دارد. البته به نظرم میشود این گله را از فدراسیون فوتبال کرد، چون این فدراسیون، پرسپولیس را خلع سلاح کرد. امسال گویا سرخپوشان تیم میهمان هستند و یک روز در دستگردی، یک روز در اراک و یک روز در شهر قدس بازی میکنند و این خیلی بد است. الان تیم ما سردرگم شده و نمیداند کجا باید بازی کند. همچنین ورزشگاه آزادی یک موهبت بزرگ برای باشگاه بزرگ پرسپولیس و هوادار بوده است. بازی کردن در ورزشگاه آزادی برای تیمهای میهمان شبیه جهنم میماند و وحشتناک است. بازیکنان ما سالها در ورزشگاه آزادی بازی کردند و با هم هماهنگ هستند و چشم بسته همدیگر را پیدا میکردند، اما متاسفانه الان تیم ما در ورزشگاههای شهر قدس و اراک با اندک تماشاگران بازی میکنند. اگر بازی در ورزشگاه آزادی باشد در حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار هوادار به ورزشگاه میآیند و بازی را از نزدیک نگاه میکنند و ورزشگاه را برای تیم میهمان جهنم میکنند و تیم ما به راحتی امتیاز از دست نمیدهد. با وضع موجود کار سخت است، اما نیم فصل دوم باید تعدادی بازیکن اضافه شوند، چون احساس میکنم ما در برخی از پستها کمبود بازیکن داریم و اگر این خلا پر شود ما مدعی اصلی قهرمانی خواهیم شد. در واقع با وضعیت موجود و مشکلاتی که پرسپولیس دارد با آن دست و پنجه نرم میکند، باز هم مدعی اصلی قهرمانی خواهد بود.
انتظاری درباره گلزنی اورونوف در بازی با پیکان گفت: من فکر میکنم اورونوف جزو ۵ بازیکن خوب خارجی هست، که در ۱۰ سال اخیر وارد فوتبال ما شده است. حتی اورونوف در بین این ۵ خارجی خوب میتواند بهترین باشد. خدا را شکر میکنم که چنین بازیکنانی وارد فوتبال ما میشوند، چون او از لحاظ فنی فوتبالیست قابلی است و افسوس این را نمیخوریم که چرا آن قدر به او پول میدهند و نوش جانش باشد هر چقدر که میگیرد، چون ارزشش را دارد و از هر لحاظ شایسته است. من میتوانم بگویم که اورونوف هنوز به صددرصد آمادگی نرسیده و قطع به یقین اگر تا نیم فصل دوم به صددرصد آمادگیاش برسد، میتواند بیش از این موثر باشد و تیم پرسپولیس از تواناییاش بهتر بهره میبرد و مثمر ثمر خواهد بود. اگر بیفوما، محمد عمری و اورونوف بیشتر با هم هماهنگ شوند، قطع به یقین در نیم فصل دوم این ۳ بازیکن میتوانند کارهای بزرگی برای تیم ما انجام بدهند.