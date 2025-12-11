باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی، کارشناس فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد تیم فوتبال سپاهان برابر تیم آلومینیوم اراک در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: آلومینیوم اراک در نیمه اول بازی توانسته بود تمام کانالهای کناری را ببندد و بازی مالکانه داشته باشد. هر ۲ تیم موقعیتهایی روی دروازه خلق کردند. اما در نیمه دوم بازی، تجربه سپاهان باعث شد بر تیم جوان آلومینیوم غلبه کند. بازیکنان باتجربه سپاهان به خصوص آرش رضاوند در چند وقت اخیر دارند برای این تیم اصفهانی فوق العاده بازی میکنند. استفاده کردن از آرش رضاوند و آلوز در خط هافبک توانسته به سپاهان کمک شایانی کند. در چنین بازیهایی که کم موقعیت است، تجربه بازیکنان باتجربه باعث میشود که بتوانند از موقعیتهای خود استفاده کنند و سپاهان توانست از موقعیت خود بهره ببرد. اما از تیم جوان آلومینیوم نباید بگذریم که بازی مالکانه انجام میدادند و در مقابل تیم بزرگ سپاهان پایاپای بازی کردند، اما در نهایت این تیم اصفهانی توانست از تجربه بازیکنانش استفاده کند و برنده بازی شود.
کارشناس فوتبال درباره تساوی تیم فوتبال استقلال مقابل تیم ملوان بندر انزلی بیان کرد: استقلال بازی را خوب شروع کرد و به گل رسید و موقعیتهایی روی دروازه خلق کرد، اما در نیمه دوم بازی، بازیکنان استقلال تا محوطه جریمه خوب حرکت میکردند، اما بعد از آن خلق موقعیتشان کمتر شد. تیم ملوان هم تمام تفکراتش این بود که عقب بنشیند و ضد حمله بزند و با خلاقیتی که علی نژاد داشت به گل تساوی رسیدند و بعد از آن، تعویضهایی که ساپیینتو انجام داد، آن اتفاق رقم نخورد و تحرک در خط حمله استقلال کمتر دیده شد. بازیکنان استقلال توپ را تا محوطه جریمه حریف میآوردند، اما آن کیفیت لازم را برای زدن ضربات آخر نداشتند. از آن طرف، ملوانیها خوب بازی کردند و در نهایت بازی مساوی شد.
سید صالحی درباره اینکه به نظر میرسد بازی منیر الحدادی و یاسر آسانی از سوی حریفان شناسایی شده و استقلال برنامهای برای حمله کردن ندارد، گفت: به طور طبیعی تیمها وقتی مقابل تیم استقلال قرار میگیرند، نحوه بازی اش را آنالیز میکنند. استقلال با ۲ هافبک دفاعی رزاقی نیا و اندونگ بازی میکند و هر زمان که این تیم این طوری بازی کرده یک مقدار در خلق موقعیت دچار مشکل میشود. هر موقع که مهران احمدی در کنار رزاقی نیا و یا اندونگ بوده است، توانستند خلق موقعیت بهتری داشته باشند. در مجموع تیمهایی که مقابل استقلال بازی میکنند، بازی منیر الحدادی و یاسر آسانی را آنالیز میکنند. البته استقلال شادابی بازیهای قبل خود را نداشت.
او درباره اینکه برد پرسپولیس برابر تیم پیکان را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: تیم پرسپولیس در مقابل پیکانی قرار گرفته بود که تیم سعید دقیقی همیشه به دنبال بالا بازی کردن است. سرخپوشان در حفظ توپ و کارهای ترکیبی عملکرد خوبی داشتند و اوسمار به علت نبود سروش رفیعی، امید عالیشاه و محمد عمری، تغییراتی در ترکیب تیم خود داده بود. محمد خدابنده لو و چند بازیکن دیگر جایگزین غایبان، بازی کردند و بازیکنان پرسپولیس در ابتدا سردرگم بودند. اورونوف فوق العاده بازی کرد و توانست تیم پرسپولیس را به گل برساند. البته تیم سعید دقیقی هم تیم دست و پا یستهای نبود و تیمی بود که مقابل پرسپولیس بالا بازی میکرد و برخی از دقایق هم عقب مینشست و دنبال ضد حمله بود، اما به نظرم سرخپوشان هوشمندانه بازی کردند و توانستند هم در ساختار دفاعی و هم ساختار حمله عملکرد فوق العادهای داشته باشند، اما در مجموع بازیکنان پرسپولیس در خلق موقعیت و زدن ضربات آخر تمرکز لازم را نداشتند، اما آنها به دنبال ۳ امتیاز بازی بودند و توانستند امتیازات کامل بازی را به دست آورند.
سید صالحی درباره اینکه چرا بازیهای لیگ کم گل است، گفت: تیمها هفته به هفته دارند کاملتر میشوند و بهتر همدیگر را میشناسند. تیم سپاهان با هدایت محرم نویدکیا توانسته ثبات ترکیبی خود را به دست آورد. تراکتور شرایط ایده آل را نتوانسته به دست آورد. بازیکنان این تیم بازی مالکانه را انجام میدهند، اما در خلق موقعیت یک مقدار مشکل دارند. اگر به بازیها نگاه کنیم امید گل بالایی نبوده است. البته بازیکنانی که باتجربه هستند در نهایت توانستند در خلق موقعیت به تیم خود کمک کنند. ما امید به گل و خلق موقعیت را در تیمها کمتر میبینیم. در مجموع تا زمانی که پوست اندازی در فوتبال ما شکل نگیرد و بازیکنان جوان و خلاقی در تیمها وجود نداشته باشند با این مشکلات مواجه هستیم.
او درباره اینکه کدامیک از تیمهای سپاهان، استقلال، پرسپولیس و تراکتور میتوانند مدعی قهرمانی باشند، بیان کرد: به نظرم تیمهای بالای جدول میتوانند مدعی قهرمانی باشند، چون آنها طرفدار دارند و از بازیکنان و مربیان خوبی برخوردار هستند. البته از الان زود است که بگوییم کدام تیم قهرمان میشود. اما سپاهان آن هارمونی و نظم تیمی اش را به دست آورده است و عملکرد خوبی دارد. تراکتور یک مقدار تساوی هایش زیاد شده و امید به گل و خلق موقعیت این تیم کمتر شده است. هر وقت بازی های تراکتور را نگاه میکردیم خلق موقعیت بالایی داشتند. اوسمار هم به تدریج دارد ترکیب تیم پرسپولیس را پیدا میکند و در استقلال هم به همین صورت است. البته تفاوت بین تیمهای بالا و پایین جدول زیاد نیست و به خاطر همین از الان نمیتوانیم بگوییم کدام تیم قهرمان است.
سید صالحی درباره اینکه عملکرد تیمها در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال چطور بود، گفت: من احساس میکنم این هفته، با وجود اینکه تیمها در خلق موقعیت مشکل داشتند، اما بازیکنان باتجربه شان توانستند کارهای بزرگی انجام بدهند و تیم خود را به برتری برسانند. مثلا تیم سپاهان موقعیت زیادی خلق نکرد، اما با تجربه آرش رضاوند و کار ترکیبی توانست به گل برسد. اورونوف هم در بازی با پرسپولیس باعث برد این تیم شد.