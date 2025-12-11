پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ، پیامهایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهکهای اول تا سوم از شنبه
سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه اعلام کرد: فاز دوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهکهای درآمدی اول تا سوم از شنبه ۲۲ آذر آغاز میشود.
