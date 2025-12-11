پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

تاخیر در پرداخت کالابرگ الکترونیکی چالش خانواده‌ها شد

تاخیر در واریز کالابرگ خانواده‌ها را به دردسر انداخت

ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ چیست؟

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ،؛ در لینک زیر مشاهده کنید.

افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه اعلام کرد: فاز دوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهک‌های درآمدی اول تا سوم از شنبه ۲۲ آذر آغاز می‌شود.

 

