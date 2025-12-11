آقابیگی گفت: تغییر الگوی مصرف و توسعه طرح‌های تأمین آب در شمال کشور در اولویت فوری قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیف الله آقابیگی مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در سفر به استان گلستان در جلسه بررسی پروژه‌های آبرسانی شهرستان گرگان در خصوص رفع تنش آبی در تابستان ۱۴۰۵ اظهارکرد: هدف از برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران آب گلستان، تسریع در اجرای برنامه‌های مهار تنش آبی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از آغاز فصل گرماست.

وی در ادامه گفت: اجرای طرح‌های فوری برای مدیریت تنش آبی در شهر‌های درگیر، به‌ویژه گرگان، در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی جمع‌بندی نهایی این اقدامات انجام می‌شود.

مدیر کل بحران وزارت نیرو افزود: با توجه به حساسیت شرایط و افزایش دمای هوا در ماه‌های پیش‌رو، ضروری است که دستگاه‌های خدمات‌رسان با اولویت‌بندی دقیق، برنامه زمان‌بندی ماهانه ارائه دهند تا پیش از شروع فصل گرما، افزایش ظرفیت تأمین و اصلاح شبکه با سرعت بیشتری پیش برود.

اقابیگی در بخش دیگری افزود: تمرکز اصلی دولت بر این است که اقدامات انجام‌شده در نهایت اثر خود را در شیر آب مردم نشان دهد و صرفاً به اجرای پروژه‌ها بدون خروجی عملی اکتفا نشود.

به گفته او، انتخاب گرگان به‌عنوان یکی از شهر‌های هدف، به دلیل حجم بالای تعهدات و شرایط ویژه تأمین آب در این شهر است.

این مقام مسئول بیان کرد: بر اساس دستور مستقیم وزیر کشور، هماهنگی مشترکی میان وزارت نیرو و وزارت کشور شکل گرفته تا مسائل مرتبط با تنش آبی، با رویکردی سریع، اجرایی و پایش‌پذیر دنبال شود.

او با اشاره به تجربه موفق بازدید‌های میدانی صبح امروز، از مدیران آب منطقه‌ای و آبفا خواست اولویت‌های اصلاحی خود را بازنگری و اقدامات ضروری را بدون تأخیر اجرا کنند.

وی افزود: یکی از الزامات مهم، ارائه برنامه زمان‌بندی ماهانه برای حفر چاه‌ها، تکمیل مخازن جدید و اصلاح خطوط انتقال است؛ به‌گونه‌ای که زمان، اعتبار موردنیاز و میزان آبی که در پایان وارد شبکه می‌شود کاملاً شفاف باشد.

آقابیگی تأکید کرد: پروژه‌هایی که اثرگذاری بالاتری دارند باید در اولویت قرار بگیرند تا از تکرار هزینه‌های بدون نتیجه جلوگیری شود.

مدیر کل بحران وزارت نیرو در ادامه گفت اصلاح و بازسازی تأسیسات موجود، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ایجاد تأسیسات جدید است و باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: چند شهر گلستان، از جمله گرگان، در فهرست برنامه مدیریت تنش آبی کشور قرار دارند و هر تصمیمی در سطح ملی اتخاذ شود، قطعاً درباره این شهر‌ها نیز اعمال خواهد شد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به کمبود جدی ظرفیت تولید آب و کاهش چشمگیر دبی چاه‌ها در سال‌های اخیر گفت: از دست رفتن لایه‌های آبخوان و افت منابع سطحی و زیرزمینی، آینده تأمین آب شهر‌های استان به‌ویژه گرگان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

ابوالفضل رحیمی تصریح کرد: استان با وجود بهره‌برداری تنها ۶ درصدی از منابع استحصال آب شور، اکنون با کمبود جدی در ظرفیت تولید آب روبه‌رو است.

وی اظهار کرد: حداکثر نیاز آبی استان حدود پنج هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه است، اما ظرفیت تولید موجود تنها چهار هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد می‌شود که به معنای کمبود هزار و ۲۲۰ لیتر در ثانیه در شرایط فعلی است.

به گفته وی، ۹۵ درصد منابع تأمین آب استان، زیرزمینی است و به دلیل کاهش شدید سطح آبخوان‌ها، این منابع نیز با بحران جدی مواجه شده‌اند.

وی افزود: بیش از ۸۵ دهنه چشمه در مناطق روستایی در سال‌های اخیر با افت دبی روبه‌رو شده و همین مسأله بحران کم‌آبی را برای روستا‌های گلستان تشدید کرده است.

رحیمی گفت: پراکندگی بالای چاه‌ها و طولانی بودن خطوط انتقال نیز بر مشکلات افزوده است.

وی افزود: حدود ۸۸ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است و در بسیاری از مناطق، باوجود تنش آبی، چاه‌های کشاورزی همچنان فعال هستند و همین موضوع افت منابع زیرزمینی را تشدید کرده است.

رحیمی اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۳۳ حلقه چاه بازسازی و ۲۱ حلقه جدید حفر شده، اما این اقدامات کافی نیست و در صورت عدم تأمین به‌موقع منابع مالی، از دست رفتن بخشی از آبخوان‌ها غیرقابل جبران خواهد بود.

وی افزود: توسعه خطوط انتقال، تقویت شبکه توزیع، ایجاد مخازن جدید و اصلاح مسیر‌های انتقال آب از جمله اقداماتی است که باید هم‌زمان اجرا شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان تأکید کرد: تقویت شبکه توزیع، افزایش دبی چاه‌ها یا اجرای طرح‌های انتقال آب کافی نخواهد بود و مجموعه تأمین، انتقال، توزیع و ذخیره‌سازی باید به صورت یکپارچه مدیریت شود تا استان از شرایط بحرانی خارج شود.

