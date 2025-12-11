باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ششم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۹ مسابقه پایان یافت که طی آن منچستر‌سیتی، آرسنال و یوونتوس مقابل رقبا به برتری رسیدند.

دوئل رئال مادرید و منچسترسیتی در هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۲-۱ سیتیزن‌ها به پایان رسید. رئال مادرید بازی را طوفانی آغاز کرد. فشار زیاد، نبرد‌های دونفره، مالکیت‌های مقطعی و حمله از همان دقیقه‌های اول. پنالتی دقیقه ۲ که با وی‌ای‌آر به ضربه آزاد تبدیل شد، اولین هشدار بود. رودریگو و وینیسیوس بلافاصله دست به کار شدند، دوناروما چند بار ناجی سیتی شد، اما بالاخره در دقیقه ۲۸ قفل شکست. پاس بلینگام به جناح راست، حرکت برق‌آسای رودریگو و شوت از زاویه‌ای که هیچ‌کس انتظارش را نداشت دوناروما را تسلیم کرد. رئال جلو افتاد و برنابئو جان گرفت. اما این شادی هشت دقیقه بیشتر دوام نیاورد. کرنر رایان شرکی، ضربه سر گواردیول، دفع ناقص کورتوا و ریباندی که جلوی پای او‌رایلی افتاد تا بازی مساوی شود.

هنوز رئال از شوک بیرون نیامده بود که صحنه‌ای جنجالی رقم خورد. برخورد رودیگر و هالند، پنالتی پس از بازبینی وی‌ای‌آر و ضربه‌ای که خود هالند برخلاف جهت کورتوا تبدیل به گل کرد. سیتی کامبک زد و نیمه اول با برتری ۲-۱ مهمان به پایان رسید.

در نیمه دوم دو تیم موقعیت‌های زیادی داشتند که بی دقتی مهاجمان و درخشش دروازه‌بانان باعث شد در این نیمه گلی نبینیم تا سیتی دو بر یک در مادرید پیروز شود و جایگاه آلونسو روی نیمکت رئال متزلزل‌تر شود. با این نتیجه منچسترسیتی ۱۳ امتیازی شد و به رتبه چهارم صعود کرد. رئال هم با ۱۲ امتیاز هفتم است.

در دیگر دیدار مهم، یوونتوس در ورزشگاه آلیانز و با حمایت هوادارانش روبروی پافوس به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۰-۲ برابر این حریف قبرسی به پیروزی برسد و سه امتیاز ارزشمند این بازی را در خانه حفظ کند. یووه در نیمه نخست عملکرد بسیار ضعیفی داشت و پافوس می‌توانست در تورین پیش بیفتد، اما این اتفاق رخ نداد.

در نیمه دوم، اما اوضاع فرق کرد و انتظار هواداران یووه برای زدن گل اول تا دقیقه ۶۷ طول کشید. در دقیقه ۶۷ این وستون مک کنی بود که موفق شد پاس گل آندره‌آ کامبیاسو را که پس از چند پاسکاری در محوطه جریمه حریف به دستش رسیده بود به گل تبدیل کند و یووه را پیش بیندازد. گل دوم یووه هم تنها پنج دقیقه بعد و در دقیقه ۷۲ به ثمر رسید. این بار کنان ییلدیز از بیرون محوطه جریمه پاسی را برای جاناتان دیوید ارسال کرد و این ستاره جدید یووه هم به بهترین شکل از آن استفاده کرد و توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا سه امتیاز برای یوونتوس در خانه حفظ شود.

یوونتوس با این سه امتیاز به جایگاه هفدهم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رسید و امیدوار است که بتواند همچنان شانس صعود به مرحله یک هشتم این مسابقات را داشته باشد.

شاگردان لوئیس انریکه در تیم پاری سن ژرمن به باسک رفتند و در ورزشگاه سن‌مامس مقابل اتلتیک بیلبائو قرار گرفتند؛ استادیومی که برای سرمربی اسپانیایی آشناست و لحظات تلخ و شیرینی را در آن تجربه کرده است و این بار نتوانست با خوشحالی این ورزشگاه را ترک کند و تنها موفق به کسب یک تساوی بدون گل شد. پاریسی‌ها با این تساوی ۱۳ امتیازی شدند و در رتبه سوم جدول باقی ماند.

در بازی دیگر، آرسنال با درخشش نونی مادوئکه موفق شد برابر کلاب بروژ به پیروزی ۳-۰ برسد و در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا ۱۸ امتیازی شود. نونی مادوئکه ۲ بار گلزنی کرد تا آرسنال با پیروزی مقابل کلوب بروژ، رکورد ۱۰۰ درصد برد خود در لیگ قهرمانان اروپا را حفظ کند و صعود مستقیم به مرحله حذفی را تقریباً قطعی نماید. دیگر گل این تیم نیز توسط گابریل مارتینلی (۵۶) به ثمر رسید.

دورتموند نیز با وجود بریس یولیان برانت (۱۸ و ۵۱) در دیداری خانگی مقابل بوده؛ در نهایت با تساوی ۲-۲ متوقف شد.

در دیگر بازی برگزار شده که در واقع تقابل جذاب مورینیو و کونته بود؛ ناپولی در خانه بنفیکا تن به شکست ۲ بر صفر داد تا آقای خاص نشان دهد که هنوز هم چیز‌هایی در چنته دارد؛ اگرچه همه می‌دانند که کونته در لیگ قهرمانان یک بازنده مطلق است!

در سایر بازی‌ها، لورکوزن در خانه و در مقابل نیوکاسل به تساوی ۲-۲ رضایت داد. آژاکس در خانه قره‌باغ به پیروزی ۴ بر ۲ رسید و کپنهاگن نیز موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ ویارئال را در اسپانیا شکست دهد.