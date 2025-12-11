باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- سردار مومنی وزیر کشور در حاشیه افتتاح مدرسه ۱۸ کلاسه شهید منگولی در یزد با تاکید بر اینکه باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم، افزود: توجه به ارتقای محیط آموزشی، نظام تعلیم و تربیت اضلاع نهضت توسعه عدالت آموزشی به شمار می رود که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هرچه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم، برای آیندگان ذخیره کردیم.

وزیر کشور اضافه کرد: توجه به زیر ساخت های آموزشی باعث ساختن آینده می شود و موفقیت کشور از این بخش می گذرد و لذا همه وظیفه داریم در طرح نهضت ساخت مدرسه و عدالت آموزشی گام برداریم .

بهره برداری از مدرسه ۱۸ کلاسه شهید منگولی، افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی یزدباف و بهره برداری از واحد تولیدی بافندگی در شهرک صنعتی یزد از جمله برنامه های سفر وزیر کشور به یزد است.

همچنین بهره برداری ویدئو کنفرانسی نیروگاه ۵۲ مگاواتی خورشیدی ‌و حضور در جلسه شورای اداری استان یزد از برنامه های سفر اسکندر مومنی وزیر کشور به یزد اعلام شده است .



