رئیس‌جمهور با اهدای لوحی به وزیر ورزش و جوانان از تلاش‌های انجام گرفته توسط این وزارتخانه برای توسعه ورزش بانوان تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم گرامیداشت مقام مادر و زن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخشی از متن رئیس‌جمهور پزشکیان خطاب به احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان آمده است: «موفقیت ضمنی از اقدامات منسجم و رویکرد مجموعه تحت مدیریت جناب‌عالی در پیشبرد سیاست‌های «تحکیم بنیان خانواده» و توسعه فرصت‌ها برای ایفای نقش زنان ایرانی به‌ویژه مادران که تبلور نقش ایشان در مسئولیت‌آفرینی آن حوزه در سیر تحقق اهداف ملی و تقویت ظرفیت‌های حکمرانی اسلامی در سطح کشور نمایان از گام‌های امیدآفرین و گام‌های مؤثر شما و دست‌اندرکاران محترم در توانمندسازی زنان و ارتقای خدمات نظام‌مند است.»

