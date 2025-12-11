باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم گرامیداشت مقام مادر و زن که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، وزارت ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخشی از متن رئیسجمهور پزشکیان خطاب به احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان آمده است: «موفقیت ضمنی از اقدامات منسجم و رویکرد مجموعه تحت مدیریت جنابعالی در پیشبرد سیاستهای «تحکیم بنیان خانواده» و توسعه فرصتها برای ایفای نقش زنان ایرانی بهویژه مادران که تبلور نقش ایشان در مسئولیتآفرینی آن حوزه در سیر تحقق اهداف ملی و تقویت ظرفیتهای حکمرانی اسلامی در سطح کشور نمایان از گامهای امیدآفرین و گامهای مؤثر شما و دستاندرکاران محترم در توانمندسازی زنان و ارتقای خدمات نظاممند است.»