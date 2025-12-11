امروزبه مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی اکرم حضرت زهرا (س) در تمامی شهرستان‌های گیلان به صورت خود جوش و مردمی، جشن و برنامه‌های ویژه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی  _ به مناسبت هفته زن و مادر برنامه‌های متنوعی در مساجد ، تکایا و بقاع متبرکه گیلان تدوین و اجرایی می شود.

امروز به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) د ر تمامی شهرستان‌های گیلان جشن برگزار خواهد شد. تجلیل از مادران شهدا و زنان نمونه گیلان از دیگر برنامه‌های است که در سراسر استان طی یک هفته در استان انجام می شود. 

شکوه بانوی ایرانی ، رویداد باهنران ، برگزاری شهرستان های گیلدخت  و رویداد،اجرای برنامه های جام ورزشی ،  افتتاح مراکز کار آفرینی، فخر مادرانه، نشست زنان کشاورز در امنیت غذایی،‌برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی ، تجلیل از مادران بسیجی، برگزاری غرفه های یک حس خوب ،‌دیدار با خانواده شهدای سلامت، برگزاری پویش کمک به  زندانیان غیر عمد ، تجلیل از مادران سرپرست خانوار، رو نمایی از مستند مادران،  اهداء بسته های معیشتی  و ....از اهم برنامه های این هفته در استان می باشد. 

 

 

برچسب ها: جشن ، حضرت زهرا (س)
خبرهای مرتبط
کدامیک از بزرگان اسلام در قبرستان ابوطالب مدفون هستند؟+فیلم
ماجرای روضه خانگی پیرزنی که حضرت زهرا(س) مهمانش می‌شد+فیلم
عزاداری مردم خراسان جنوبی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برپایی جشن میلاد بانوی آب و آینه در سراسر گیلان
آخرین اخبار
برپایی جشن میلاد بانوی آب و آینه در سراسر گیلان
تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان
فعالیت بیش از ۷ هزار خانه هلال در کشور
اجرای پویش یلدای مهربانی در گیلان
آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان+ تصاویر
افزایش محسوس تعاملات اقتصادی ایران و روسیه
بارش برف پاییزی در ارتفاعات گیلان
رفع تصرف از بستر یک رودخانه در دیلمان