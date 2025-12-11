باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی _ به مناسبت هفته زن و مادر برنامه‌های متنوعی در مساجد ، تکایا و بقاع متبرکه گیلان تدوین و اجرایی می شود.

امروز به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) د ر تمامی شهرستان‌های گیلان جشن برگزار خواهد شد. تجلیل از مادران شهدا و زنان نمونه گیلان از دیگر برنامه‌های است که در سراسر استان طی یک هفته در استان انجام می شود.

شکوه بانوی ایرانی ، رویداد باهنران ، برگزاری شهرستان های گیلدخت و رویداد،اجرای برنامه های جام ورزشی ، افتتاح مراکز کار آفرینی، فخر مادرانه، نشست زنان کشاورز در امنیت غذایی،‌برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی ، تجلیل از مادران بسیجی، برگزاری غرفه های یک حس خوب ،‌دیدار با خانواده شهدای سلامت، برگزاری پویش کمک به زندانیان غیر عمد ، تجلیل از مادران سرپرست خانوار، رو نمایی از مستند مادران، اهداء بسته های معیشتی و ....از اهم برنامه های این هفته در استان می باشد.