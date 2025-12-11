ظروفی زیبا و کاربردی از دل سنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062f \u0648 \u0633\u062e\u062a \u0645\u062d\u0644\u06cc\u060c \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0638\u0631\u0648\u0641 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0648 \u0686\u0634\u0645 \u0646\u0648\u0627\u0632 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u0621 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u00a0\u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631 \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0634\u0627\u06cc\u062f.\n\u00a0\n