ظروفی زیبا و کاربردی از دل سنگ + فیلم

یک هنرمند گلستانی با شکار سنگ‌های سرد و سخت، ظروفی زیبا و کاربردی می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنرمند گلستانی با استفاده از سنگ‌های سرد و سخت محلی، میراث هزاران ساله را در قالب ظروف کاربردی و چشم نواز احیاء کرده  است.

این هنر اصیل مسیر جدید برای معرفی صنایع دستی استان به بازار ملی و جهانی گردشگری می‌گشاید.

 

