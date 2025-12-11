باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۲۱:۵۲ شب گذشته وقوع یک فقره تصادف در مسیر شمال به جنوب خیابان باقری، بعد از بزرگراه زینالدین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بهدنبال این گزارش، دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شده و آتشنشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.
وی افزود: آتشنشانان در محل مشاهده کردند یک دستگاه پژو ۲۰۶ که سه سرنشین شامل یک آقا و دو خانم داشت، به دلایل نامشخص با یک دستگاه پژو ۲۰۶ دیگر برخورد کرده که این برخورد منجر به واژگونی خودروی دوم شده است. در اثر شدت حادثه، خودروی واژگونشده پس از چرخش کامل، روی سقف در کنار مسیر متوقف شده بود.
ملکی ادامه داد: بهدنبال این برخورد، دو خودرو با گاردریلهای کناری برخورد کردند که حدود ۷۰ متر از گاردریلها تخریب و شکسته شد. همچنین یک دستگاه پژو ۲۰۶ دیگر نیز از ناحیه سپر دچار آسیب سطحی شده بود و در ادامه یک دستگاه موتورسیکلت نیز درگیر حادثه شده بود. در مجموع، سه دستگاه پژو ۲۰۶ و یک موتورسیکلت در این سانحه با یکدیگر برخورد کردند.
به گفته سخنگوی آتشنشانی تهران، چهار نفر شامل سه سرنشین خودروی اول (یک خانم و دو آقا) و راکب موتورسیکلت که همگی در بازه سنی حدود ۳۵ تا ۴۰ سال بودند، دچار مصدومیت شدند. این افراد پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی از خودروها خارج شده بودند و توسط آتشنشانان تحویل عوامل اورژانس شدند.
ملکی با اشاره به ایجاد ترافیک سنگین در محل حادثه گفت: آتشنشانان عملیات ایمنسازی و انتقال خودروها به محل امن در حاشیه مسیر را انجام دادند. عوامل پلیس راهور نیز در محل حاضر و روند رسیدگی به حادثه را آغاز کردند.
وی در پایان اعلام کرد: عملیات آتشنشانی حدود ساعت ۱۰ دقیقه بامداد به پایان رسید و محل برای بررسی علت حادثه به پلیس راهور تحویل داده شد.