باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه محمدمهدی جعفری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرحله بیستوسوم طرح آرامش در شهرها از شانزدهم آذرماه به مدت سه روز در سطح استان اجرا شد که با همکاری فرماندهان انتظامی شهرستانها و همراهی مؤثر دستگاه قضایی، ۲ باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر و قرصهای روانگردان شناسایی و منهدم شد.
وی افزود: در این عملیات هفت قاچاقچی، ۶۴ نفر توزیعکننده و نگهدارنده مواد مخدر و ۴۴ معتاد متجاهر دستگیر شدند و در مجموع ۴۶ هزار عدد قرص روانگردان و حدود ۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: در همین راستا پنج مکان تهیه و توزیع مواد مخدر با مجوز قضایی پلمب و هفت دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز از متهمان توقیف شد.
جعفری با اشاره به افزایش کشف قرصهای روانگردان در بوشهر اظهار داشت: مصرف این قرصها در میان برخی نوجوانان و جوانان یکی از تهدیدهای جدی سلامت جامعه است.
وی یادآورشد: این قرصها با ظاهری رنگی و فریبنده در شبکههای اجتماعی تبلیغ میشوند، اما حاوی مواد خطرناکی هستند که میتوانند موجب توهم شدید، رفتارهای پرخطر، سکته قلبی و آسیبهای جبرانناپذیر مغزی حتی پس از یکبار مصرف شوند.
جعفری تاکید کرد: خانوادهها باید مراقب رفتار فرزندان خود باشند؛ زیرا تغییرات ناگهانی خلقوخو، پرخاشگری، بیخوابی، انزوا یا افت تحصیلی میتواند نشانه مصرف این مواد باشد. در صورت مشاهده هرگونه علائم نگرانکننده، لازم است موضوع با مراکز مشاوره، مدارس یا پلیس در میان گذاشته شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: فروشندگان این قرصها با نامهایی مانند “انرژیزا” یا “شادکننده” نوجوانان را هدف قرار میدهند و خانوادهها نقش اصلی در پیشگیری دارند. آگاهیبخشی و گفتوگوی صمیمانه با نوجوانان بهترین راه حفاظت از آنان است.