باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اوکراینی روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که کی‌یف یک طرح به‌روز شده برای پایان دادن به تهاجم روسیه را به واشنگتن ارسال کرده است، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جدیدترین نشانه شکاف فزاینده فراآتلانتیکی، به رهبران اروپایی حمله کرد.

یک طرح اولیه آمریکا که شامل تسلیم سرزمین‌هایی توسط اوکراین می‌شد که روسیه آنها را تصرف نکرده بود، از سوی کی‌یف و متحدان اروپایی آن به عنوان تسلیم شدن در برابر بسیاری از خواسته‌های سختگیرانه روسیه دیده شد و از آن زمان مورد بازنگری قرار گرفته است.

یک مقام اوکراینی که از آخرین نسخه مطلع است، به خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح «دیدگاه اوکراین را در نظر می‌گیرد — این یک پیشنهاد بیشتر برای راه‌حل‌های مناسب مسائل مشکل‌ساز است.»

این مقام افزود: «ما جزئیات را تا زمان واکنش طرف آمریکایی فاش نمی‌کنیم.».

اما ترامپ، که بر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای توافق بر سر یک طرح آمریکایی فشار آورده است، به سرعت بی‌حوصلگی خود را با هر دو کی‌یف و متحدان اروپایی آن در فرانسه، انگلیس و آلمان ابراز کرد.

اظهارات او در میانه یک شکاف فزاینده با اروپا مطرح می‌شود، پس از آنکه او چند روز پس از انتشار یک استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که گفت این قاره در معرض خطر «محو تمدنی» است، آن را «در حال زوال» و «ضعیف» در موضوعات مهاجرت و اوکراین توصیف کرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره تماس تلفنی با کی یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به خبرنگاران گفت: «ما در مورد اوکراین با کلمات نسبتاً محکمی بحث کردیم.»

روز دوشنبه، متحدان اروپایی اوکراین نمایشی از حمایت از زلنسکی به راه انداختند در حالی که نسبت به بخش‌هایی از آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد، ابراز تردید کردند.

ترامپ افزود که اروپایی‌ها می‌خواهند اواخر هفته گفت‌و‌گو‌های تازه‌ای برگزار کنند، اما هشدار داد که آنان در معرض خطر «اتلاف وقت» هستند.

او گفت: «فکر می‌کنم اختلافات کوچکی درباره افراد داشتیم و خواهیم دید که چگونه به پایان می‌رسد؛ و گفتیم قبل از رفتن به یک جلسه، می‌خواهیم برخی چیز‌ها را بدانیم.»

«آن‌ها می‌خواهند ما اواخر هفته در اروپا در یک جلسه شرکت کنیم و ما بسته به آنچه آنان ارائه می‌دهند، تصمیم خواهیم گرفت. نمی‌خواهیم وقت تلف کنیم.»

مذاکرات بین مقامات آمریکایی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کرملین هفته گذشته نیز به پیشرفتی نینجامید.

تهدید‌های خروج کامل ترامپ در زمانی حساس برای زلنسکی مطرح شده است، ارتش او در منطقه جنگ‌زده دونباس در شرق در موضع دفاعی قرار دارد در حالی که یک رسوایی فساد چند تن از نزدیکان او را در برگرفته است.

زلنسکی — که ترامپ او را متهم کرده است طرح را نخوانده — روز سه‌شنبه گفت که این طرح به سه سند تقسیم شده است: یک توافق چارچوب ۲۰ نقطه‌ای، و دو سند جداگانه: یکی در مورد تضمین‌های امنیتی و دیگری در مورد بازسازی پس از جنگ اوکراین.

پیش از این، زلنسکی روز چهارشنبه گفت که با جرد کوشنر، داماد ترامپ، اسکوت بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک برای بحث در مورد بازسازی اوکراین جلسه آنلاین برگزار کرده است.

او در رسانه‌های اجتماعی گفت: «این را می‌توان اولین جلسه گروهی دانست که بر روی سندی درباره بازسازی و بهبود اقتصادی اوکراین کار خواهد کرد.»

وی افزود: «ما همچنین تأملات خود را در مورد ۲۰ نقطه سند چارچوبی برای پایان جنگ به‌روز کردیم. این امنیت کلی است که امنیت اقتصادی را تعیین خواهد کرد و زیربنای محیط کسب‌وکار امن خواهد بود.».

اما رهبر آمریکایی جدیدترین اشاره از مجموعه اشاره‌هایی را داد که ممکن است از درگیری‌ای که آن را به جانشین خود جو بایدن نسبت می‌دهد، کناره‌گیری کند. او قبلاً گفته بود که می‌تواند این جنگ را ظرف ۲۴ ساعت پس از بازگشت به قدرت در ماه ژانویه پایان دهد.

ترامپ روز چهارشنبه گفت: «گاهی باید بگذاری مردم بجنگند و گاهی نه. اما مشکل با گذاشتن مردم برای جنگیدن این است که هنوز هفته‌ای هزاران نفر را از دست می‌دهی. مسخره است. کل قضیه مسخره است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه