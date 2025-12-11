شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم جشن ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) در بخش انابد شهرستان بردسکن را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن بزرگ ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر در هیئت ابوالفضلی بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی برگزار شد. در این جشن به کوچکترین فاطمه که ۴ ماهه بود و بیش از ۱۰ نفر از بین آقایان و به ۱۰ نفر از بین اسامی فاطمه، زهرا و فاطمه زهرا به قید قرعه با کمک فروشگاه بزرگ افق کورش شهر انابد بن خرید ۲ میلیون ریالی اهداء و یک عدد جا کفشی اهدایی مبل آرمین را نیز با قرعه کشی بین این اسامی اهداء شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

