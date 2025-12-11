کشف سکونتگاهی با قدمت ۷ هزار سال در بافت تاریخی دهدشت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0644\u0627\u06cc\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u0634\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0633\u06a9\u0648\u0646\u062a\u06af\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0642\u062f\u0645\u062a \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0641\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u062f.\n\u00a0\n