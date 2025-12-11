باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است و، اما با توجه به مراجعه شهروندان جهت زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س)، در معابر ورودی و قطعات داخلی، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری کنید. متاسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی احتیاطی برخی رانندگان می‌شود.

سرهنگ شریفی گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

شریفی افزود: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در پایان به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد نمایند.