باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ نادری، سرپرست پلیسراه استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اعلام کرد: «در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و فرعی لرستان باز بوده و تردد در آنها به شکل روان جریان دارد. خوشبختانه تاکنون هیچگونه مسدودی یا اختلال جدی در مسیرهای ارتباطی استان گزارش نشده است.»
وی با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی افزود: «براساس پیشبینیها، تا روز دوشنبه بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت. هرچند شدت این بارشها محدود است، اما رانندگان باید با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از شتابزدگی، از وقوع حوادث جادهای جلوگیری کنند.»
سرهنگ نادری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل رانندگان برای تردد در شرایط سرد و بارانی گفت: «همراه داشتن زنجیرچرخ برای خودروها از ۲۰ آذر تا ۲۰ اسفند بهعنوان یک قانون الزامی در نظر گرفته شده است. این اقدام نهتنها برای حفظ جان رانندگان اهمیت دارد، بلکه یکی از ضروریترین الزامات برای عبور از مسیرهای کوهستانی و مناطق مستعد بارش برف است.»
وی در پایان با توصیه به رعایت نکات ایمنی و تبعیت از هشدارهای پلیسراه و دستگاههای خدماترسان خاطرنشان کرد: «رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، توجه به وضعیت جاده و استراحت کافی در مسیر، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جادهای رقم بزنند.»