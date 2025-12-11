نمایندگان هرمزگان در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۱۵ فردا (۲۱ آذر) تیم فوتبال شناور سازی قشم مهمان تیم مس شهر بابک است. 

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۶:۱۵ شنبه (۲۲ آذر) در ورزشگاه خلیج فارس با تیم مس کرمان دیدار می‌کند. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه یازدهم و تیم شناور سازی قشم با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال ایران ، نمایندگان هرمزگان
