باشگاه خبرنگاران جوان - جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت که از ابتدای امسال تا پایان آبانماه، ترانزیت جادهای کالا از مرزهای زمینی کشور به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تُن رسیده است.
وی افزود: این حجم از ترانزیت کالا از طریق بیش از ۴۹۶ هزار سفر ناوگان فعال در حوزه حملونقل بینالمللی کالا جابهجا شده است.
وی بیان داشت: در همین بازه زمانی، بیش از هشت میلیون و ۸۲۴ هزار تُن کالای صادراتی با انجام ۳۷۰ هزار و ۳۰۹ سفر و افزون بر یک میلیون و ۶۸۶ هزار تُن کالای ورودی با انجام ۷۶ هزار و ۶۶۶ سفر ناوگان حملونقل کالا جابهجا شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه حملونقل بینالمللی و تجارت با کشورهای همسایه، تأکید کرد: حجم صادرات کالا از مرزهای زمینی کشورمان، گویای توانمندیهای شبکه حملونقل بینالمللی برای گسترش تعاملات اقتصادی است.
منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای