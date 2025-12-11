باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم

بارش شدید باران در غزه چادر‌های آوارگان فلسطینی را غرق آب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های فلسطینی از غرق شدن ده‌ها چادر آوارگان فلسطینی در خان‌یونس در پی بارش شدید باران خبر دادند.

 

