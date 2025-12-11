غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u063a\u0631\u0642 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0686\u0627\u062f\u0631 \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0648\u0646\u0633 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n