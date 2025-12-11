باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نقار‌ه‌نوازی خادمان حرم رضوی در صبح میلاد حضرت زهرا(س) + فیلم

ویدئویی از نقار‌ه‌نوازی خادمان حرم رضوی در صبح میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) خادمان حرم امام رضا(ع) با نقاره‌نوازی، نوای شادی و سرور را سر دادند.

 

