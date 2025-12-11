شهروندخبرنگار ما به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم محفل فاطمی در شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  چهارمین نشست کانون فرهنگی تبلیغی خواهران شهدای نیشابور بمناسبت هفته زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا،س،درتکیه ابوالفضلی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. همزمان با آغاز هفته زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا،س،ودرچهارمین نشست کانون فرهنگی تبلیغی خواهران شهدای نیشابور،مراسم محفل فاطمی وبزرگداشت ازمادران، خواهران وهمسران شهدا، با حضور خانم محرابی مسئول کانون خواهران شهدای مشهد وخواهر شهیدمدافع حرم" شهیدحسین محرابی" ،خانم خورشاهی تنها زن جانباز نیشابوری به همراه دیگرخانواده شهدا،درتکیه ابوالفضلی برگزار شد.
گفتنی است این مراسم که از طرف کانون خواهران شهدای نیشابور و همت وتلاش های خالصانه خواهران بسیجی حوزه و پایگاه،صورت گرفت،ب ا برنامه‌های مختلف معنوی و شاد از جمله 
تلاوت قرآن توسط قاری کشوری ندا صمدیه، اجرای  پخش سرود، روایتگری از شهدا ،تجلیل ازخواهر"شهیدحسین محرابی"،و تقدیم عکس‌هایی از شهدا توسط حوزه بسیج به خانواده شهدا اهدا شد، همچنین با پخش چای و شیرینی ازمهمانان در این مراسم پذیرایی به عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

جشن بزرگ ولادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن با برگزاری مراسم محفل فاطمی

برگزاری مراسم محفل فاطمی

برگزاری مراسم محفل فاطمی به میزبانی نیشابور

برگزاری مراسم محفل فاطمی س)

