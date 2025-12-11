براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های  مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای کارون ۱۵۵ و ملاثانی ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

همچنین این شاخص ،  در شهرهای اندیمشک ۱۱۵، اهواز ۱۳۲ ، دزفول ۱۱۸ و هویزه ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

 درمقابل، این شاخص در شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، باغملک، بهبهان، دشت ازادگان ،شادگان ، شوشتر، لالی ،مسجدسلیمان، هفتکل قابل قبول ثبت  شده و ۵ شهر  ایذه، دهدز، رامهرمز، ماهشهر و هندیجان  هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

