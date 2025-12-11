باشگاه خبرنگاران جوان - سیدزاهدین چشمه‌خاور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: با وجود بارش‌های شدید شبانه‌روز گذشته، عوامل راهداری با حضور مستمر در راه‌ها توانستند مسیر‌های جاده‌ای را ایمن و باز نگه دارند.

وی افزود: بر پایه گزارش اداره‌های تابعه و داده‌های دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های ایلام، بارش باران در ۱۳ مسیر از شهر‌های استان ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: در فرآیند ریزش‌برداری از سطح جاده‌های استان، ۱۹۴ نیروی راهدار با به‌کارگیری ۱۶۱ دستگاه ادوات و خودرو سنگین و سبک فعالیت داشتند.

چشمه‌خاور بیان کرد: نیرو‌های عملیاتی راهداری ایلام در همکاری با پلیس راه و دیگر دستگاه‌ها در نقاط مختلف مستقر هستند تا در صورت بروز مشکل یا بسته شدن احتمالی، در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست در هنگام سفر‌های بین‌شهری برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند یا از درگاه‌های ارتباطی اداره‌کل راهداری استفاده کنند.

منبع: ایرنا