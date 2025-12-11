باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با هشدار درباره افزایش خطرات تردد در محورهای کوهستانی همزمان با بارش برف، بر لزوم اعمال محدودیت تردد برای تریلرهای پنجمحور تأکید کرد و گفت: در شرایط لغزندگی، این نوع کشندهها بیش از سایر خودروهای سنگین در معرض پدیده قیچیشدن قرار میگیرند و ادامه تردد آنها بدون محدودیت میتواند به حوادث جدی و انسداد محورهای اصلی منجر شود.
وی با انتقاد صریح از وضعیت تولید کاربریها و یدککشهای غیر استاندارد، افزود: بخش قابل توجهی از این کاربریها در کارگاههای زیرپلهای، گاراژی و فاقد نظارت تولید میشود. حتی اگر این یدکها توسط کشندههای استاندارد حمل شوند، به دلیل نداشتن حداقل استانداردهای ایمنی، تهدید جدی برای جان مردم و سرمایههای ملی هستند.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه معضل کاربریهای غیرمجاز به یک موضوع مزمن و خسارتبار تبدیل شده است، تصریح کرد:یکبار برای همیشه باید تکلیف این کارگاههای فاقد مجوز و تولیدکنندگان کاربریهای غیراستاندارد روشن شود. ادامه این روند یعنی تداوم حوادث تلخ، واژگونیها، قیچیکردنها و تلفاتی که هیچ توجیهی ندارد.
سردار حسینی از سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان متولی اصلی این حوزه خواست با قاطعیت وارد عمل شود و اضافه کرد: انتظار میرود سازمان راهداری این موضوع را بهصورت جدی و بنیادی در دستور کار قرار دهد. حذف کارگاههای غیرمجاز و نظارت بر فرایند تولید کاربریها یک ضرورت غیرقابلتعویق است.
وی در پایان تأکید کرد: پس از ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی لازم، پلیس راهور نیز مرحلهبهمرحله کنترل و برخورد با کاربریها و یدکهای غیر استاندارد را آغاز خواهد کرد تا شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناشی از این تخلفات باشیم.
منبع: پلیس راهور فراجا