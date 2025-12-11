باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آبشار لاشو از جاذبه‌های گردشگری استان گلستان+ فیلم

چشمه‌های خروشان و آبشار‌های جذاب گلستان یکی از مقاصد گردشگری این استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای فاضل آباد آزاد شهر با داشتن ۴ چشمه دائمی و آبشار‌های زیبا یکی از مقاصد گردشگری استان گلستان است.

 

