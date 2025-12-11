\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0636\u0644 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u06f4 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0626\u0645\u06cc \u0648 \u0622\u0628\u0634\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0635\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n