باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- مجموعه فرهنگی ورزشی یزدباف در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع با معماری اصیل ایرانی اسلامی و دارای قسمت‌های مختلف فرهنگی ورزشی رفاهی در یکی از محلات پرجمعیت و کم برخوردار یزد ایجاد شده تا مورداستفاده پرسنل شرکت یزدباف و عموم همشهریان نجیب یزدی واقع شود.

این مجموعه فاخر که با نظارت کارشناسان زبده رشته‌های مختلف فنی و مهندسی و ورزشی و با استفاده از بهترین مصالح و تجهیزات ساخته شده است، دارای باشگاه‌های رزمی و آمادگی جسمانی مجزا برای آقایان و بانوان، سالن یوگا، پیست اسکیت و دوچرخه‌سواری و مسیر پیاده‌روی، زمین‌های استاندارد مینی فوتبال، والیبال و بسکتبال، محوطه بازی کودکان، سینمای روباز و دو ساختمان با معماری سنتی برای کافی‌شاپ و رستوران و دو فروشگاه و نمازخانه و همچنین بنای بزرگ‌ترین و زیباترین گود زورخانه خاورمیانه که با گنبدی رفیع چونان نگینی در مرکز این مجموعه می‌درخشد، است.

از ویژگی‌های برجسته این مجموعه دارا بودن امکانات رفاهی کامل مانند سرویس ورزشی، رختکن، حمام، دفتر کار برای هر یک از قسمت‌های ورزشی به‌صورت مجزا هست.

اسکندر مومنی صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، در جمع ورزشکاران باستانی‌کار حضور و به تماشای تمرینات آنها نشست.