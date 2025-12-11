باشگاه خبرنگاران جوان - با حمایت کریستین کاونتری رئیس IOC و در پی دیپلماسی فعال و رایزنی‌های هدفمند کمیته ملی المپیک؛ جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بار دیگر به یکی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین کرسی‌های بین‌المللی ورزش دست یافت.

این موفقیت تاریخی در حالی ثبت می‌شود که ایران در طول بیش از یک قرن حضور در جنبش المپیک، تنها دو نماینده IOC member در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) داشته است؛ پیش از انقلاب با عضویت شاهپور غلامرضا پهلوی و پس از انقلاب با عضویت دکتر هاشمی‌طبا.

اکنون این کرسی پراهمیت جهانی بار دیگر (پس از ۲۱ سال) به ایران رسیده است؛ اما این‌بار به یک قهرمان دختر ایرانی. ثریا آقایی، المپین بدمینتون، ورزشکاری بااخلاق، پرتلاش و نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایران.

کمیته ملی المپیک اعلام می‌کند این انتخاب، نتیجه تلاش‌های مستمر، ارتباطات مؤثر بین‌المللی و پیگیری‌های حرفه‌ای برای بازگرداندن جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی ورزش است.

همچنین هفته گذشته و بنا به تصمیم خانم «کریستین کاونتری» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، ثریا آقایی به عضویت کمیسیون ورزشکاران IOC منصوب شد؛ سمتی مهم که جایگاه بین‌المللی این ورزشکار ایرانی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

مهدی علی نژاد با بیان اینکه تقارن شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با انتخاب خانم ثریا آقایی به عنوان IOC MEMBER را خیلی مبارک می‌دانم، کفت: «کمیته بین المللی المپیک ۱۱۵ عضو دارد که ۷۰ نفر از این اعضا به صورت فردی انتخاب می‌شوند. ۱۵ نفر توسط کمیته‌های ملی المپیک و به واسطه مسوولیتی که در کمیته‌های ملی المپیک کشورشان دارند، انتخاب می‌شوند که کرسی آقای هاشمی طبا هم از این طریق به دست آمده بود. ۱۵ نفر نمایندگان فدراسیون‌های جهانی هستند که در برنامه‌های المپیک زمستانی یا تابستانی حضور دارند و ۱۵ نفر هم نماینده کمیسیون ورزشکاران هستند. کسانیکه از طریق کمیسیون ورزشکاران به عضویت IOC در می‌آیند، نقش متفاوتی نسبت به سایر اعضا دارند، چراکه طبق منشور المپیک ورزشکاران، هسته مرکزی کمیته بین المللی المپیک هستند و حضور خانم آقایی به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک در جمع تصمیم سازان IOC بسیار ارزشمند است. باید این را بدانیم که خانم آقایی از امروز نه تنها نماینده کمیته ملی المپیک بلکه نماینده کمیته بین المللی المپیک است.»

دبیر کل کمیته ملی المپیک در ادامه توضیحات خود گفت: «باید به این نکته توجه کنیم که توقعی که کمیته بین المللی المپیک و ورزشکاران جهان از او دارند، به مراتب بیشتر از توقعی است که جامعه ورزش ایران خواهد داشت و این ارتباط دو سویه نه فقط برای ورزش ایران که برای ورزش دنیا مفید خواهد بود. به عبارت دیگر امروز ایران بازیگر صحنه ورزش دنیا شد؛ چیزی که ۲۱ سال از آن بی‌بهره بوده‌ایم. دفعه قبل لابی‌های سیاسی بسیار سنگینی شکل گرفت و کرسی IOC به دست آمد و قبل از انقلاب هم برادر شاه وقت با همان لابی‌های سیاسی توانست این ارتباط را بگیرد، اما این بار یک دیپلماسی ورزشی ما را به این نتیجه رساند که این بسیار ارزشمند است. مهمترین اصل در سازمان‌های بین‌المللی اعتمادسازی است که این کار به درستی انجام شد. وقتی ورزش ایران توانست نقش خود را به درستی بازی کند و در این مسیر صداقت به خرج داد و در ادامه اعتماد جلب کرد، توانست مطالبه گری هم داشته باشد و بگوید که " ما می‌خواهیم نقش بیشتری ایفا کنیم. " در پی این مطالبه‌گری کمیته ملی المپیک هم شاهد این بودیم که جواب مثبت شنیده شد.»

او ادامه داد: «انتخاب خانم آقایی نشان دهنده این است که مجموعه کمیته ملی المپیک و ورزش ایران توجه ویژه‌ای به دختران ورزشکار دارد و این را افتخار خودش می‌داند که یک دختر ورزشکار امروز پیش رو عرصه دیپلماسی ورزش ایران باشد. همینطور که آقای خسروی وفا گفتند، کمیته ملی المپیک در کنار خانم آقایی خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که به او کمک کنیم به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران نقش بسزایی داشته باشند و در این راه کمک فکری درستی به او می‌دهیم.»

دبیر کل کمیته ملی المپیک در پایان گفت: «بسیار خوشحالم که مردم ایران می‌توانند به خودشان افتخار کنند که در بالاترین سطح بین الملل ورزش از این به بعد نماینده دارند.»

منبع: کمیته ملی المپیک