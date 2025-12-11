باشگاه خبرنگاران جوان - امین قوامی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری با وجود آغاز بارش برف در محور‌های کوهرنگ (گردنه چری و شاه‌منصوری)، فارسان - کوهرنگ (دشت زرین و بخش آباد)، شهرکرد - سودجان (روستای مرغملک) و شهرکرد - سورشجان (گردنه خلک) تمام محور‌های ارتباطی استان باز و ترافیک به صورت عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به بارش باران در تمام محور‌های چهارمحال و بختیاری و لغزندگی جاده‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و سایر نکات رانندگی از سوی رانندگان الزامی است.

قوامی اضافه کرد: ۴۵۰ نفر نیروی راهداری با ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در ۴۲ راهدارخانه چهارمحال و بختیاری مستقر و مشغول خدمات‌رسانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها، سامانه ۱۴۱ در خدمت رانندگان و مسافران است.

قوامی تصریح کرد: براساس گزارش اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بارش برف در ارتفاعات این استان از روز گذشته آغاز و تا روز جمعه ادامه دارد.

وی ادامه داد: اگر چه برای فعالیت این سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی صادر شده است، اما الگو‌های جدید حاکی از آن است که این سامانه تقویت شده است و اوج بارش‌های خود را برای روز چهارشنبه و پنجشنبه برای تمامی نقاط استان دارد.

منبع: ایرنا