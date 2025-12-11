با حضور وزیر کشور واحد تولیدی بافندگی در شهرک صنعتی یزد به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، واحد تولیدی بافندگی در شهرک صنعتی یزد به بهره برداری رسید.

مومنی در حاشیه مراسم بهره برداری واحد تولیدی بافندگی گفت: این واحد با ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نیرو در عرصه اقتصاد با ۲ همت و با ظرفیت هشت هزارتن سالانه تولید دارد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور، صبح امروز پنجشنبه در سفری یک روزه وارد یزد شد و در فرودگاه شهید صدوقی مورد استقبال استاندار و دیگر مسئولان این استان قرار گرفت.

وزیر کشور، ابتدا بر تربت پاک سومین شهید محراب آیت الله شهید صدوقی حضور یافته و ادای احترام می‌کند.

بهره برداری از مدرسه ۱۸ کلاسه شهید منگولی، افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی یزدباف و بهره برداری از واحد تولیدی بافندگی در شهرک صنعتی یزد از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به یزد است.

همچنین بهره برداری ویدئو کنفرانسی نیروگاه ۵۲ مگاواتی خورشیدی و حضور در جلسه شورای اداری استان یزد از برنامه‌های سفر اسکندر مومنی وزیر کشور به یزد اعلام شده است.