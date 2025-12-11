وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در رابطه با مسائل مختلف صحبت‌هایی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال لخ پوزنان و ماینتس در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا، شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ آذر از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف یکدیگر می‌روند. در جدول گروه، ماینتس با ۹ امتیاز در رده پنجم و لخ پوزنان با ۶ امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار دارند.

علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی لخ پوزنان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره وضعیت خود برای حضور در این بازی گفت:
«وضعیت من در حال حاضر خوب است و پس از دو مصدومیت طولانی، برگشتن به میادین احساس بسیار خوبی دارد. همه چیز خوب است و آماده‌ام تا به تیم کمک کنم، چه یک دقیقه بازی کنم و چه ۹۰ دقیقه. این تصمیم با سرمربی است و من در هر فرصت ممکن تلاش می‌کنم به تیم کمک کنم.»

او ادامه داد: «برای بازیکنان هیچ فشار روانی وجود ندارد و ما فقط فوتبال بازی می‌کنیم و از آن لذت می‌بریم. فردا نیز مانند سایر بازی‌ها، تمام تلاش خود را برای کسب سه امتیاز خواهیم کرد.»

قلی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره کارت‌های زرد و قرمز تصریح کرد: «این اتفاقات ممکن است در هر مسابقه رخ دهد و محدود به دیدار مقابل ماینس یا رقابت‌های لیگ اروپا نیست. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب باشیم و همه از آن لذت ببرند.»

وینگر ایرانی لخ پوزنان درباره حمایت هواداران در ورزشگاه خانگی نیز اظهار داشت: «بازی در خانه و در حضور هواداران فوق‌العاده است. همیشه بازی در این ورزشگاه تجربه‌ای لذت‌بخش است و فردا نیز به حمایت آنها نیاز داریم. هواداران ما را تشویق و انگیزه می‌دهند، بدون توجه به نتیجه. این یک مزیت بزرگ برای ماست.»

قلی‌زاده در پایان افزود: «بازی مقابل ماینتس فرصت خوبی برای ماست، چرا که مجبور به سفر طولانی نیستیم و می‌توانیم تمام تمرکز خود را روی مسابقه حفظ کنیم. بازی در خانه همیشه تجربه‌ای مثبت و انگیزه‌بخش است.»

برچسب ها: علی قلی زاده ، فوتبال
خبرهای مرتبط
قلی‌زاده تندیس بهترین بازیکن ماه لیگ لهستان را دریافت کرد
قلی زاده رسما رکورد لهستان را شکست
قلی زاده خارج از لهستان به مداوا می‌پردازد
قلی‌زاده: هر روز می‌جنگم تا سریع‌تر به زمین برگردم
تساوی دربی کایسری اسپور و کاسیم پاشا بدون لژیونرها
صعود اروپایی یاران قلی‌زاده با ۵ گل
قلی زاده گرانترین بازیکن تاریخ لیگ لهستان
ترس از دیپورت مانع انتقال هافبک تیم ملی به لهستان
بازیکن گران قیمت ایران یک قدم به اروپا نزدیک شد
درخشش قلی‌زاده صدای لهستانی‌ها را در آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
آخرین اخبار
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۰ - ۱ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
موی‌تای به فهرست بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اضافه شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
دنیامالی: نمی‌گذاریم کرسی ایران در مجامع جهانی خدشه‌دار شود/ به فیفا اعتراض کردیم
هت‌تریک طلایی پاراوزنه‌برداری با درخشش رشیدی
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود