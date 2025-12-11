باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیمهای فوتبال لخ پوزنان و ماینتس در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا، شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف یکدیگر میروند. در جدول گروه، ماینتس با ۹ امتیاز در رده پنجم و لخ پوزنان با ۶ امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار دارند.
علی قلیزاده، وینگر ایرانی لخ پوزنان در گفتوگو با خبرنگاران درباره وضعیت خود برای حضور در این بازی گفت:
«وضعیت من در حال حاضر خوب است و پس از دو مصدومیت طولانی، برگشتن به میادین احساس بسیار خوبی دارد. همه چیز خوب است و آمادهام تا به تیم کمک کنم، چه یک دقیقه بازی کنم و چه ۹۰ دقیقه. این تصمیم با سرمربی است و من در هر فرصت ممکن تلاش میکنم به تیم کمک کنم.»
او ادامه داد: «برای بازیکنان هیچ فشار روانی وجود ندارد و ما فقط فوتبال بازی میکنیم و از آن لذت میبریم. فردا نیز مانند سایر بازیها، تمام تلاش خود را برای کسب سه امتیاز خواهیم کرد.»
قلیزاده در پاسخ به پرسشی درباره کارتهای زرد و قرمز تصریح کرد: «این اتفاقات ممکن است در هر مسابقه رخ دهد و محدود به دیدار مقابل ماینس یا رقابتهای لیگ اروپا نیست. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب باشیم و همه از آن لذت ببرند.»
وینگر ایرانی لخ پوزنان درباره حمایت هواداران در ورزشگاه خانگی نیز اظهار داشت: «بازی در خانه و در حضور هواداران فوقالعاده است. همیشه بازی در این ورزشگاه تجربهای لذتبخش است و فردا نیز به حمایت آنها نیاز داریم. هواداران ما را تشویق و انگیزه میدهند، بدون توجه به نتیجه. این یک مزیت بزرگ برای ماست.»
قلیزاده در پایان افزود: «بازی مقابل ماینتس فرصت خوبی برای ماست، چرا که مجبور به سفر طولانی نیستیم و میتوانیم تمام تمرکز خود را روی مسابقه حفظ کنیم. بازی در خانه همیشه تجربهای مثبت و انگیزهبخش است.»