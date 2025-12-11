باشگاه استقلال در بیانیه‌ای در مورد اشتباهات داوری در دیدار ملوان اعلام کرد: حقمان پایمال شد؛ پنالتی ما را در بازی با ملوان نگرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال پس از تساوی ماقبل ملوان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بیانیه‌ای منتشر کرد که به شرح زیر است:

در مصاف استقلال و ملوان باز هم شاهد اشتباه تاثیر گذار داوری با وجود VAR بودیم. پنالتی روی آشورماتوف که دقیقا کپی برابر اصل پنالتی اعلام شده به سود فولاد در مصاف با استقلال بود و پنالتی واضح اعلام نشده روی صالح حردانی که شاید بهترین تعبیر را یکی از کارشناسان داوری در این خصوص داده باشد که گفت شاید VAR خراب بوده است.

عجیب‌ترین جای ماجرا آنجایی است که ناظمی داور مسابقه حتی برای چک کردن هیچ یک از دو صحنه به کنار زمین نرفت!

استقلال در مصاف با استقلال خوزستان هم این سریال را دیده بود و آنجا هم خطای واضح روی سحرخیزان حتی به VAR نرفت و حق استقلال پایمال شد.

در اینجا به داوری‌های پر حرف و حدیث در خصوص برخی بازی‌ها صحبت نمی‌کنیم (که البته نتایج دیگر بازی‌ها هم در سرنوشت قهرمانی موثر است)، صرفا از حق پایمال شده استقلال صحبت می‌کنیم که حداقل در بازی با ملوان و استقلال خوزستان ۳ پنالتی واضح‌اش با وجود VAR گرفته نشده و کسی چه می‌داند، شاید سرنوشت قهرمانی به امتیازات از دست رفته این دو بازی ارتباط پیدا کند.

باشگاه استقلال مراتب اعتراض و شکایت خود از داوری را به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد داد و انتظار داریم دیگر شاهد چنین اشتباهاتی برای هیچ تیمی نباشیم تا عدالت خدشه‌دار نشود.

