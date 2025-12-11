باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میم مثل مادر + فیلم

در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز مادر ایران یکپارچه در ستایش مقام زن و مادری می‌درخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز مادر، روزی است برای یادآوری نقش بی بدیل زن، زنانی که با مهر و ایثار خودشان زندگی را معنا می‌بخشند و خانواده را پناهگاه عشق و آرامش می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
میم مثل مادر + فیلم
young journalists club

نقار‌ه‌نوازی خادمان حرم رضوی در صبح میلاد حضرت زهرا(س) + فیلم

میم مثل مادر + فیلم
young journalists club

نسخه روز زن غربی برای بانوی مسلمان ایرانی + فیلم

میم مثل مادر + فیلم
young journalists club

این هدیه چقدر می‌ارزد؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ظروفی زیبا و کاربردی از دل سنگ + فیلم
۴۲۷

ظروفی زیبا و کاربردی از دل سنگ + فیلم

۲۰ . آذر . ۱۴۰۴
غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم
۳۹۱

غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم

۲۰ . آذر . ۱۴۰۴
کشف سکونتگاهی با قدمت ۷ هزار سال در بافت تاریخی دهدشت + فیلم
۳۲۳

کشف سکونتگاهی با قدمت ۷ هزار سال در بافت تاریخی دهدشت + فیلم

۲۰ . آذر . ۱۴۰۴
نقار‌ه‌نوازی خادمان حرم رضوی در صبح میلاد حضرت زهرا(س) + فیلم
۱۸۴

نقار‌ه‌نوازی خادمان حرم رضوی در صبح میلاد حضرت زهرا(س) + فیلم

۲۰ . آذر . ۱۴۰۴
آبشار لاشو از جاذبه‌های گردشگری استان گلستان+ فیلم
۱۷۱

آبشار لاشو از جاذبه‌های گردشگری استان گلستان+ فیلم

۲۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.