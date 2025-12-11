جهش ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی همکاری دانشگاه با صنعت در دولت چهاردهم

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش سریع قرارداد‌های ارتباط با صنعت، مشارکت ۴۰ درصدی استادان در همکاری‌های صنعتی و توسعه پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد‌های دولت در حوزه پژوهش و فناوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: رتبه کشور ما در تولید علمی بسته به شاخص‌ها بین ۱۵ تا ۱۷ متغیر است و در سال‌های اخیر این رتبه ارتقا داشته است.

وی افزود: باید توجه داشت که تمرکز اصلی ما از این پس همان‌طور که تا حدی در گذشته هم بود، باید بیشتر بر کیفیت پژوهش‌ها از جمله کیفیت مجلات، پژوهشگاه‌ها و تولید مقالات اثرگذار باشد.

به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حال حاضر وضعیت کشور از نظر سهم مقالات نمایه شده نیز مناسب است به طوری‌که بیش از ۵۰ درصد مقالات ایران دارای استنادات و نمایه‌های معتبر است.

ابطحی با اشاره به اینکه در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت نیر کشور در دولت چهاردهم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال قرارداد‌های ارتباط با صنعت منعقد شده و حدود ۴۰ درصد اعضای هیات علمی در ارتباطات و همکاری‌های صنعتی فعال هستند.

وی تاکید کرد: با این وجود با توجه به ظرفیت پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، می‌توان انتظار خروجی‌های کیفی‌تر و ماموریت‌گراتر را نیز داشت.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: روند افزایش سریع قرارداد‌های ارتباط با صنعت، توسعه پارک‌های علم و فناوری و افزایش تعداد شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و همین‌طور رشد تعداد محصولات فناور و دانش‌بنیان که پارک‌های علم و فناوری در اختیار جامعه قرار می‌دهند، از مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های اخیر است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رشد جهشی ، صنعت و دانشگاه
خبرهای مرتبط
برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی + عکس
افزایش حدود ۶ هزار متر فضای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ۸۵ نفر افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز به کار رویداد توان در چپهارمحال و بختیاری
ضرورت بستن زنجیر چرخ برای عبور از گردنه‌های چهارمحال و بختیاری
جهش ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی همکاری دانشگاه با صنعت در دولت چهاردهم
آخرین اخبار
جهش ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی همکاری دانشگاه با صنعت در دولت چهاردهم
ضرورت بستن زنجیر چرخ برای عبور از گردنه‌های چهارمحال و بختیاری
آغاز به کار رویداد توان در چپهارمحال و بختیاری
افزایش حدود ۶ هزار متر فضای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد