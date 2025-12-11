جهش ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی همکاری دانشگاه با صنعت در دولت چهاردهم

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: رتبه کشور ما در تولید علمی بسته به شاخص‌ها بین ۱۵ تا ۱۷ متغیر است و در سال‌های اخیر این رتبه ارتقا داشته است.

وی افزود: باید توجه داشت که تمرکز اصلی ما از این پس همان‌طور که تا حدی در گذشته هم بود، باید بیشتر بر کیفیت پژوهش‌ها از جمله کیفیت مجلات، پژوهشگاه‌ها و تولید مقالات اثرگذار باشد.

به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حال حاضر وضعیت کشور از نظر سهم مقالات نمایه شده نیز مناسب است به طوری‌که بیش از ۵۰ درصد مقالات ایران دارای استنادات و نمایه‌های معتبر است.

ابطحی با اشاره به اینکه در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت نیر کشور در دولت چهاردهم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال قرارداد‌های ارتباط با صنعت منعقد شده و حدود ۴۰ درصد اعضای هیات علمی در ارتباطات و همکاری‌های صنعتی فعال هستند.

وی تاکید کرد: با این وجود با توجه به ظرفیت پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، می‌توان انتظار خروجی‌های کیفی‌تر و ماموریت‌گراتر را نیز داشت.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: روند افزایش سریع قرارداد‌های ارتباط با صنعت، توسعه پارک‌های علم و فناوری و افزایش تعداد شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و همین‌طور رشد تعداد محصولات فناور و دانش‌بنیان که پارک‌های علم و فناوری در اختیار جامعه قرار می‌دهند، از مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های اخیر است.

