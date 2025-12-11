دانش آموز روستای جغدان بخش ناغان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اجرای دکلمه زیبا این روز فرخنده را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیستم ماه جمادی الثانی در تقویم ما شیعیان مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به ثبت رسیده است. به همین منظور عاشقان و دلباختگان آن حضرت در مساجد و تکایا گرد هم می‌آیند و مراسم جشن و شادمانی برگزار می‌کنند. در همین راستا دانش آموز پایه ششم روستای جغدان بخش ناغان از استان چهارمحال و بختیاری با اجرای دکلمه زیبا به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کرد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید محمد طاها هاشمی - چهارمحال و بختیاری

