صادرات یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان شرقی

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار در مدت سپری شده از امسال از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، مراغه و بناب به خارج از کشور صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی اصغر عباس زاده اظهار کرد:از مجموع صادرات هشت ماهه کالا از گمرکات آذربایجان شرقی گمرک تبریز با صادرات ۷۱۲ میلیون دلار کالا به وزن ۸۶۲ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک نوردوز با صادرات ۱۹۷ میلیون دلار کالا به وزن ۹۱۹ هزار تن در جایگاه دوم و سایر گمرکات استان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
 
وی ادامه داد:عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات آذربایجان شرقی در این مدت چدن، آهن و فولاد به ارزش ۲۲۴.۶ میلیون دلار، میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات و خربزه به ارزش ۱۴۷.۶ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۱۴۴.۱ میلیون دلار، مس و مصنوعات از مس به ارزش ۸۲.۵ میلیون دلار و لوکوموتیو و علایم ریلی به ارزش۷۲ میلیون دلار بوده که عمده این اقلام به کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان صادر شده است.
 
ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی همچنین به عملکرد واردات قطعی کالا از گمرکات استان طی امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۱۲.۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۴۱ میلیون و ۵۱۶ هزار دلار از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.
 
مدیر کل گمرک تبریز افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل ماشین آلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۱۴۴.۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و اجزا و قطعات به ارزش ۱۱۵.۲ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۱۰۷.۲ میلیون دلار، گوشت به ارزش ۵۶.۵ میلیون دلار و شمش طلا به ارزش ۵۵.۴ میلیون دلار و برخی اقلام مجاز دیگر بوده که این اقلام بیشتر از کشور‌های ترکیه، چین، امارات متحده عربی، آلمان و ژاپن وارد شده است.
 
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به واردات کالا‌های اساسی از گمرکات استان طی امسال هم اشاره و بیان کرد: در این مدت ۷۴.۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۴۰.۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.
 
وی درآمد گمرکات آذربایجان شرقی را طی امسال ۷۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد:این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد نشان می‌دهد
 
عباس زاده همچنین با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حوزه مسافری از طریق گمرکات استان گفت: در هشت ماهه امسال ۳۷۵ هزار و ۳۳۵ مسافر ورودی و ۳۷۷ هزار و ۷۶۷ مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات تشریفات مسافری دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم در ورود و هم در خروج مسافر ۴ درصد افزایش داشته است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: صادرات کالا ، گمرک آذربایجان شرقی
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۳۷ درصدی صادرات کالا از گمرک جلفا
افزایش صادرات کالا از گمرک جلفا
صادرات بیش از ۵۲۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آیین تجلیل از کتابخوانان در هریس
برگزاری راهپیمایی مردمی حجاب و عفاف در تبریز
صادرات یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان شرقی