رئیس‌جمهور با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تجارت ایران و قزاقستان گفت: نقشه راه روابط تجاری دو کشور برای ارتقای سطح تجارت تا سقف سه میلیارد دلار آماده اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان در دیدار دوجانبه با آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان، با قدردانی از مهمان‌نوازی وی، به اشتراکات عمیق فرهنگی میان ملت‌های ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این پیوند‌ها یادگار قرن‌ها تعامل در مسیر تاریخی جاده ابریشم بوده و همین پیشینه مشترک، بسترساز توسعه و تعمیق روابط دو کشور است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه از بدو استقلال قزاقستان، همواره روابط دوستانه‌ای میان دو طرف برقرار بوده است، افزود: روابط با همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت مضاعف برخوردار است. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر تقویت ارتباط برادرانه با کشور‌های همسایه به‌ویژه کشور‌های مسلمان تأکید داشته‌اند.

پزشکیان تعاملات تهران و آستانه را در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی دارای نزدیکی و همگرایی دانست و تصریح کرد: دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های خوبی داشته‌اند و به توافقات ارزنده‌ای نیز دست یافته‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری‌های فعال دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و نیز در چارچوب‌های چندجانبه تصریح کرد: در سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اسلامی و همچنین حوزه خزر، روابطی پایدار و تنگاتنگ میان دو کشور برقرار بوده و ضروری است با تداوم این مسیر، تمرکز بیشتری بر تقویت و تعمیق همکاری‌ها داشته باشیم.

پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه و عرصه بین‌المللی اظهار داشت: منطقه ما در موقعیتی پیچیده قرار دارد و متأسفانه شاهد یکجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل هستیم؛ آمریکا و برخی کشور‌های غربی هویت و استقلال کشور‌های مستقل را هدف قرار داده‌اند. در چنین شرایطی ضرورت دارد روابط دوجانبه با جدیت و حساسیت بیشتری توسعه یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تجارت دو کشور گفت: هر چند شاهد افزایش مبادلات تجاری بوده‌ایم، اما ظرفیت بسیار بالاتری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد. نقشه راه روابط تجاری دو کشور برای ارتقای سطح تجارت تا سقف سه میلیارد دلار تهیه شده و آماده اجراست. امیدواریم دو طرف از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیش از پیش بهره‌مند شوند.

پزشکیان همچنین حل مشکلات ارتباطات بانکی را از ضرورت‌های توسعه مناسبات دانست و تأکید کرد: اجرای کامل موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و قزاقستان خواهد بود. مناسب است همه دستگاه‌های مرتبط نسبت به اجرای کامل مفاد این توافق، همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: ایران و قزاقستان ، روابط تجاری ، مسعود پزشکیان
