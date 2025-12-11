باشگاه خبرنگاران جوان- رامین محمودی اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی در استان طی چند روز گذشته راه ارتباطی ۴۰ روستای استان مسدود و در تعدادی از محورها و گردنههای نیز محدودیتهایی برای تردد ایجاد شد.
وی با بیان اینکه با تلاش راهداران تمام راههای روستایی استان به جز ۲ راه روستایی در شهرستان سقز باز است، گفت: در راههای اصلی و بین شهری استان نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و تردد برقرار است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان اضافه کرد: در حال حاضر نیز راهداران مشغول بازگشایی ۲ راه روستایی مسدودی، نمک پاشی محورها و حمل برف از اطراف جادهها هستند.
وی یادآور شد: راهداران و سایر عوامل راهداری با تمام توان و تجهیزات خود را برای رویارویی با موج بعدی بارشی که اوایل هفته اینده وارد استان میشود آماده خواهند کرد.
استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز شروع میشود.
همچنین جادههای بین شهری استان دارای ۳۸ گردنه برفگیر و جادههای روستایی نیزدارای ۶۶ گردنه برفگیر است و این گردنهها هنگام بارش باران عمدتا لغزنده است.