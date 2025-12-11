اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم فوتبال امید منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اسامی دعوت شده به تیم ملی امید را مشاهده میکنید:
دروازهبانها: محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی و پوریا رفیعی
مدافعان: دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد
هافبکها: امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفیفر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری
مهاجمان: امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری و رضا غندی پور
تیم ملی فوتبال امید ایران جهت آمادهسازی مسابقات جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ آذر، مینی کمپ ۳ روزهای را در شهر اراک برگزار خواهد کرد که در جریان این مینی کمپ یک بازی دوستانه نیز مقابل آلومینیوم اراک انجام میدهد.