اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم فوتبال امید منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اسامی دعوت شده به تیم ملی امید را مشاهده می‌کنید:

دروازه‌بان‌ها: محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی و پوریا رفیعی

مدافعان: دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد

هافبک‌ها: امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری 

 مهاجمان: امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری و رضا غندی پور

تیم ملی فوتبال امید ایران جهت آماده‌سازی مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ آذر، مینی کمپ ۳ روزه‌ای را در شهر اراک برگزار خواهد کرد که در جریان این مینی کمپ یک بازی دوستانه نیز مقابل آلومینیوم اراک انجام می‌دهد.

برچسب ها: تیم ملی امید ، تیم ملی
خبرهای مرتبط
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
ادعای سایت ازبکستانی؛
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
آخرین اخبار
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم
بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند
وضعیت مصدومیت امباپه فردا مشخص می‌شود
حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی ورزشکاران بازی‌های پاراآسیایی جوانان
کسب مدال های رنگارنگ توسط پاراوزنه برداران ایرانی
دوری چندماهه اخباری از میادین
استقلال صدرنشین شد/ شهرداری گرگان به رده دوم رسید
دنیامالی وارد امارات شد
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مس و استقلال در هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان
نجاتی طلایی شد، حسین پور نقره دشت کرد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد/ بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نقره گرفت
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
چینی: استقلال در نیمه دوم افت کرد/ حاشیه‌ها باید دور از تیم باشد
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد