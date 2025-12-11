باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده اظهار داشت:در حوزه موتور سیکلت، تسهیلاتی برای خرید موتور سیکلت‌های بنزینی و برقی پیش‌بینی شده که هدف آن حمایت از راکبان و ترویج استفاده از وسایل نقلیه سالم‌تر است.

وی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی برای نوسازی ناوگان فرسوده موتورسیکلت‌ گفت: مبلغ تسهیلات: ۱۵۰ میلیون تومان است که از بانک‌های عامل قرض الحسنه مهر و بانک تجارت با مدت بازپرداخت ۳۶ ماه و نرخ بهره ۴ درصد پرداخت می‌شود.

مدنی گفت: این تسهیلات به راکبان این امکان را می‌دهد که با شرایط مالی مناسب‌تری، موتور سیکلت‌های بنزینی خریداری کنند. به عنوان مثال، اگر شما تصمیم به خرید یک موتور سیکلت با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بگیرید، می‌توانید این مبلغ را از یکی از بانک‌های مذکور وام بگیرید و در طی ۳ سال به صورت اقساطی بازپرداخت کنید.

وی در خصوص تسهیلات موتور سیکلت‌های برقی هم گفت:۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد و با مدت زمان بازپرداخت ۶ ماه پرداخت می‌شود.

مقیمی گفت: استفاده از موتور سیکلت‌های برقی به عنوان یک گزینه پایدار و کم‌هزینه در نظر گرفته شده است. با توجه به نرخ بهره صفر درصد، این تسهیلات به راکبان کمک می‌کند تا بدون نگرانی از هزینه‌های اضافی، به سمت استفاده از وسایل نقلیه برقی حرکت کنند.

وی افزود: تسهیلات ارائه شده برای خرید موتور سیکلت‌های بنزینی و برقی می‌تواند به رشد بازار این محصولات کمک کند و همچنین به کاهش آلودگی هوا و ترویج وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست منجر شود. با توجه به شرایط مالی مساعد و نرخ بهره پایین، این فرصت مناسبی برای راکبان است تا وسایل نقلیه‌ای با کیفیت و مقرون به صرفه تهیه کنند.