فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز ساختمان‌های مسکونی در زمین‌های منابع طبیعی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش سرخرود این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: قلع و قمع و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد که به صورت غیرمجاز در قالب واحد‌های مسکونی و ... انجام شده بوده با حکم قضائی تخریب شدند.

او افزود: این ۱۱ مورد تخریب‌ها طی حکم‌های قضائی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی تخریب دیوار کشی، ساختمان‌های مسکونی، با حضور دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و با حضور مقتدرانه ماموران انتظامی اقدام و مقدار ۱۱ مورد زمین آزاد سازی صورت پذیرفت.

سرهنگ افضلی به شهروندان توصیه کرد: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیان‌های مالی قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت مجوز‌های قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.

برچسب ها: اراضی ملی ، زمین خواری
خبرهای مرتبط
آزادسازی اراضی کمربندی مدافعان حرم توسط پلیس بابل
آزادسازی ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه سوخته سرا سوادکوه
رفع تصرف ۴۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان ساری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
آخرین اخبار
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
بندر امیرآباد وابستگی کشور به بنادر جنوب را کاهش داد
سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مازندران
توزیع ۴۵۰ تن روغن مصرف خانوار تنظیم‌ بازاری در آمل
کشف ۶۰ میلیاردی قهوه خارجی قاچاق در بابل
رهاسازی ۲۰۰ میلیاردی اراضی منابع طبیعی در محمودآباد
افزایش ۱۵ درصدی صید از دریای خزر
گلایه‌های مردمی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز