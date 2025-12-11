باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: قلع و قمع و ساخت و سازهای غیر مجاز در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد که به صورت غیرمجاز در قالب واحدهای مسکونی و ... انجام شده بوده با حکم قضائی تخریب شدند.
او افزود: این ۱۱ مورد تخریبها طی حکمهای قضائی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی تخریب دیوار کشی، ساختمانهای مسکونی، با حضور دستگاههای متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و با حضور مقتدرانه ماموران انتظامی اقدام و مقدار ۱۱ مورد زمین آزاد سازی صورت پذیرفت.
سرهنگ افضلی به شهروندان توصیه کرد: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیانهای مالی قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت مجوزهای قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.