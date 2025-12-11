باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معیشت پایدار و همسو با طبیعت + فیلم

بیش از ۳۰ درصد اقدامات احیا و حفاظت جنگل‌ها و مراتع کشور با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی گفت: تاکنون ۱۷ تعاونی جنگل نشین تأسیس شده و ۷۰۰ هزار هکتار جنگل‌های هیرکانی احیاء شده است.

 

