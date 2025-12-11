معیشت پایدار و همسو با طبیعت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f1\u06f7 \u062a\u0639\u0627\u0648\u0646\u06cc \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0646\u0634\u06cc\u0646 \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u06f7\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0631\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0627\u062d\u06cc\u0627\u0621 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n