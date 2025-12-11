فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف بیش از ۲ تن قهوه خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر ورود محموله قهوه خارجی قاچاق توسط یکی از باربری ها، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از انبار باربری مورد نظر، ۲ تن و ۱۰۰ کیلو گرم قهوه خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: یک متهم در این زمینه دستگیر پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ داداش تبار در پایان با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا و ارز در اشتغال، تولید و اقتصاد داخلی خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و از عموم مردم تقاضا می‌شود هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: قاچاق کالا و ارز ، کالای قاچاق
خبرهای مرتبط
پرونده قاچاق لوازم آرایشی روی میز تعزیرات
کشف ۳۷ میلیاردی احشام قاچاق در مازندران
کشف ۹ تن چوب قاچاق از مراکز دپوی چوب در ساری و نکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
آخرین اخبار
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
بندر امیرآباد وابستگی کشور به بنادر جنوب را کاهش داد
سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مازندران
توزیع ۴۵۰ تن روغن مصرف خانوار تنظیم‌ بازاری در آمل
کشف ۶۰ میلیاردی قهوه خارجی قاچاق در بابل
رهاسازی ۲۰۰ میلیاردی اراضی منابع طبیعی در محمودآباد
افزایش ۱۵ درصدی صید از دریای خزر
گلایه‌های مردمی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز