جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف ما در تقویت ارتش جنگ نیست؛ بلکه جلوگیری از جنگ و بازدارندگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ نوذر نعمتی امروز -پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴- در حاشیه دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور و شالودهشکن در حوزه دفاعی با رویکرد علم نافع و مرجعیت علمی که در دانشگاه افسری امام علی ع برگزار شد گفت: فناوریهای روز تأثیرگذاریهای زیادی دارند که مولفه قدرت را جابجا میکند و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، در جنگهای امروز و آینده نقش بیبدیلی را ایفا میکند.
وی افزود: به طور کلی، در همه اعصار و دورههای جنگ، فناوری آن زمان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از فناوریها در حوزههای دفاعی و عملیاتی چیز جدیدی نیست، بنابراین با توجه به نیازهای امروزیمان در جنگهای زمینی و بهویژه در نیروی زمینی، به فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمندیم. این فناوریها باید بتوانند اهدافی را که در تزریق تجهیزاتمان دنبال میکنیم تسریع کنند.
جانشین نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه رویکردهای خاصی را در نیروی زمینی دنبال کردهایم و میکنیم، عنوان کرد: ما برنامهریزی کردهایم که تجهیزات و تسلیحات را با چهار مولفه اصلی دقیق زن بودن، نقطهزن بودن، شبکهپذیری و دوربرد بودن دنبال میکنیم. با توجه به این رویکرد که از چند سال پیش شروع کردهایم، در فناوریهای نوظهور نیز به دنبال دستیابی به اهدافمان هستیم. تعداد زیادی از این فناوریهای روز میتواند به ما کمک کند تا به یک نیروی زمینی بهروز دست یابیم.
سرتیپ نعمتی بیان کرد: ما در واقع وقتی به دنبال دقیق بودن و نقطهزن بودن هستیم، در تلاشیم که بازدارندگی ایجاد کنیم. هدف ما در تقویت ارتش جنگ نیست؛ بلکه جلوگیری از جنگ و بازدارندگی است. برای این منظور، خود را تجهیز و آماده میکنیم و آموزش میبینیم. بر اساس راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران، ما هیچگاه پیشقدم حملهای نخواهیم بود.
وی درباره بحث اخلاق در جنگ گفت: ما در دفاعی که مدنظر داریم، به دنبال این هستیم که هیچ غیرنظامی و کسی که با ما درگیر نیست، در صحنه جنگ و دفاع به خطر نیفتد. ما به ارزشهای اخلاقی و دینیمان پایبند هستیم و حتی اگر در عملیاتی بتوانیم به دشمن تلفات غیرمنتظرهای وارد کنیم، این ارزشها به ما اجازه نمیدهد.
جانشین نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: ما در تلاشیم که شبکههای خود را هوشمند و پذیرنده کنیم و بر اساس اخلاق و ارزشهای جامعهمان پیش برویم. به هیچ عنوان دنبال سلاحهای کشتار جمعی نیستیم و به دنبال تخریب تاسیسات غیرنظامی نیستیم. اینها بخشی از اخلاق حرفهای ماست که در فناوریهای نوظهور دنبال میکنیم.
سرتیپ نعمتی یادآور شد: ما یک طرح ملی کلان در نیروی زمینی داریم که با تعویض فرماندهان و افراد، این طرحها تغییر نمیکند و برنامهای طولانیمدت دارد. تا امروز تقریباً ۵۰ درصد از برنامه پیشبینیشدهمان را جلو رفتهایم. مثلاً اگر پیشبینی کردهایم که یک نوع تجهیزات را در سال ۱۴۰۶ به دست خواهیم آورد، در سال ۱۴۰۳ نیازمان را در نیروی زمینی تأمین کردهایم و جلوتر از آن برنامه حرکت میکنیم.
وی تاکید کرد: دشمن بهطور قطع و یقین تمامی ابزار و تشکیلاتی را که بتواند رصد کند، تحت نظر دارد. ما در منطقهای هستیم که کشورهای مختلف امنیت بالایی ندارند. امنیت موجود در کشور عزیزمان نشاندهنده این است که تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح به بازدارندگی خود رسیدهاند و این موضوع برای جامعه ما مرموز نیست.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی فناوریهای نوظهور، اظهار کرد: این همایش حاصل تلاشهای بسیار زیاد علمی و گسترده و هم افزایی نهادهای پژوهشی درون و برون سازمانی است. این همایش آینده نگرانه و فناورانه است. تحولات شتابان حوزه علم و فناوری در جهان امروز، منوط به حوزه فناورانه نشده بلکه موجب تغییر در پارادایمهای قدرت و مدیریت آینده شده است.
سرتیپ نعمتی با بیان اینکه تحولات به سرعت در حال انجام است، گفت: مردم ما معنی انقلاب را میدانند، اما لازم است بدانیم که امور با سرعت انقلابی در حال پیشرفت است و فناوری به پیش میرود و در حقیقت، فناوری سرعتی انقلابی به خود گرفته است.
جانشین فرمانده نزاجا درباره جزئیات این دوره همایش ملی فناوریهای نوظهور نیز گفت: این دوره همایش، یک روزه نیست و در یک بازه زمانی یک ماهه برگزار شده و امروز در حقیقت، روز اختتامیه به شمار میرود. ۱۰ پیش نشست علمی با رویکرد دفاع مقدس ۱۲ روزه در دانشگاه افسری امام علی برگزار و از اساتید صاحب نظر استفاده شد. در این نشستها، چالشها و رویکردها مورد بررسی قرار گرفت و مجموعهای ارزشمند از تحلیلها و پیشنهادات شکل گرفت که نتایجش انشاالله در حوزه تصمیمگیری نیز به کار گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجموعا در دومین همایش ملی فناوریهای نوظهور، ۴۱۸ مقاله از پژوهشگران در سراسر کشور دریافت شد که در نهایت و با داوری دقیق، ۶۸ درصد مقالات ارائه شده، مردود و ۳۲ درصد مقالات مورد پذیرش قرار گرفت که از برخی از آنان، برای ارائه شفاهی مقالات، دعوت به عمل آمد.
دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی با رویکرد علم نافع و مرجعیت علمی روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از مقامات و فرماندهان از جمله امیر سرتیپ حسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ نوذر نعمتی و جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی از خانوادههای معظم شهدا از جمله خانواده شهید محسن فخریزاده برگزار شد.
علوم و فناوریهای مواد پیشرفته، علوم و فناوریهای کوانتومی، علوم و فناوریهای قدرت نرم و جنگ شناختی و علوم و فناوریهای هوافضایی پنهان کار و ماهوارهای، از جمله محورهای اصلی این همایش به شمار میرود.
در این همایش همچنین از خانواده شهید محسن فخریزاده تقدیر و تجلیل به عمل آمد و از کتابهای منتشر شده توسط پژوهشگران رونمایی شد.