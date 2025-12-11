باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمدحسین دادرس امروز -پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴- در دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوظهور که در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد با اشاره به اهمیت انسان در پیشبرد علوم و اینکه انسان ظرفیت نامحدود دارد گفت: در عصری هستیم که شاهد انقلاب و انفجار اطلاعات هستیم و اطلاعات به سرعت در اختیار عموم افراد در گستره کره زمین قرار میگیرد.
وی افزود: تفاوت این مهم با گذشته در آن است که امروز بشر یا قدرتهای حاکم، به سمت استفاده از انسان رفتند و قدرت بیشتر شد ولی از آن برای خدمت به انسانها استفاده نشد. امروز علم و فناوری و ثروت در جهت افزایش قدرت به کار گرفته میشود. در چند دهه اخیر نقش هدایتهای مغزی و طوفانهای فکری مشخصتر و عیانتر شد.
جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر تلاش قدرتهای جهانی برای استفاده از علوم برعلیه منافع انسانها تاکید کرد: قدرتها مسیرشان خلاف منافع انسانها است. آنان توانستند با هزینههای بسیار کم توانستند منازعاتی را در منطقه ما رقم بزنند که صدها هزار نفر در آن کشته شدند تا منافع قدرتها تامین شود.
سرتیپ دادرس درباره تعریف علم نافع گفت: تعریف علم که عموم متفکران بر آن توافق دارند، عبارت است از نظاممندسازی دانستهها برای شناخت واقعی از پدیدههای موجود یا کشف روابط مخلوقات خدا. آنچه ما میتوانیم دریافت کنیم، علم انسانی است که یکی از علوم به شمار میرود. قرآن کریم علم را نور و مقابل جهل میداند؛ بنابراین ما به این واقعیت رسیدهایم که شبهه افکنیها برای علم دینی و علم غیردینی در حقیقت باطل است چراکه علم غیردینی نداریم. واقعیت آن است که هرچه ما دریافت میکنیم، از خداوند است و راه خدا چیزی نیست جز سعادت بشر.
وی با بیان اینکه اگر سعادت بشری توسط علم تامین نشود، علم نافع نیست، عنوان کرد: قدرت مداران و صاحبان زور و قدرت یا در حقیقت دنیای استکباری امروز، اگر هدف گذاری برای علم بکنند، مشخص نیست که سعادت بشری در آن دخیل باشد. اقدامات دشمنان برای دستیابی به علم به منظور تحمیل اراده خویش به طرف مقابل است که نامش را جنگ شناختی بگذاریم.
جانشین فرمانده کل ارتش افزود: جنگ شناختی میتواند همه افراد را رفته رفته از مسیر منحرف کند، بستر این جنگ، فضای مجازی است. شما پژوهشگران مجبورید در فضای مجازی باشید، باید مسیری را که در گذشته طی کردهایم، در فضای مجازی هم طی کنیم. باید باورهای خودمان را حفظ کنیم و در این ناوگان حرکت کنیم. اما باید توجه کنیم که در این حرکت اجباری، ارزشهای خود را باید حفظ کنیم.
سرتیپ دادرس در ادامه به اهمیت هوش مصنوعی و لزوم استفاده صحیح از آن پرداخت و تصریح کرد: هوش مصنوعی نیز در این مسیر وارد شده و میخواهد مثل انسان فکر کند و عمل کند، اما خود هوش مصنوعی منطقی دارد که منطبق است بر دادهها. این هوش مصنوعی صرفا بر مبنای همین دادهها عمل میکند. کسی که در این عرصه سرمایهگذاری کرده، قطعا به دنبال نتایج منفی نیست بنابراین اگر ما با ارزشهای مشخص میخواهیم در این عرصه فعالیت کنیم، باید متوجه این موضوع باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دادههای زیادی در هوش مصنوعی وجود دارد، درست است که خطا نمیکند یا فراموش نمیکند، اما این هوش مصنوعی اخلاقی عمل نمیکند. در حقیقت هوش مصنوعی در مسیر علم نافع حرکت نمیکند و طراز آن برای صاحب این صنعت صرفا مثبت است نه کشورهای دیگر.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نمیتوان از هوش مصنوعی استفاده نکرد، گفت: ما ناچاریم که از هوش مصنوعی استفاده کنیم ولی باید سمت حرکت را دقیق بشناسیم و متوجه باشیم که حرکت ما تا چه میزان موجب سعادت بشری میشود و اساسا اینکه حرکت ما ارزشی است یا ضد ارزشی. هوش مصنوعی را باید بومی کنیم و هنگام استفاده از هوش مصنوعی مراقب باشیم که نفع این استفاده، به دشمن نرسد. باید نتیجه تلاشهای ما، تحقیقات ما، پژوهشهای ما، ذلیل شدن دشمن باشد همانطور که در جنگ ۱۲ روزه سبب ذلیل شدن دشمن شد.
لزوم تسریع در روند تبدیل علم به فناوری
جانشین معاون علوم و تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح نیز طی سخنانی در این همایش، گفت: کسب علم به تنهایی کافی نیست باید به فناوریهایی تبدیل شود تا برای مقابله با هر تهدیدی آماده باشیم.
امیر دریادار دوم فاضلینیا، با اشاره به نوع نگاه فرماندهی معظم کل قوا به مقوله پژوهش اظهار داشت: فرماندهی معظم کل قوا هدف از پژوهش را ۲ مورد میدانند، یکی رسیدن به مرجعیت علمی و دیگری حل مسائل کنونی و آینده کشور. علوم و فناوریهای نوظهور نیز پیشران دستیابی کشور به اقتدار علمی است. کشور ما در رتبهبندی احصاء علم، رتبه خوبی دارد ولی در زمینه تبدیل علم به فناوری، نتوانستهایم مرجعیت مدنظر فرمانده معظم کل قوا را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه کسب علم به تنهایی کافی نیست، گفت: علم باید به فناوری تبدیل شود. واقعیت آن است که اگر امروز در این مسیر دستیابی به علوم و فناوریهای نوظهور حرکت نکنیم، نمیتوانیم یک سال آینده با این مهم آشنایی داشته باشیم. این علم مایه قدرت و موتور پیشران اقتدار دفاعی کشور است. فرمانده معظم کل قوا نیز اخیرا فرمودند که ایران اسلامی بر مبنای دین و دانش بنا شده است که یکی از نمونههای این مهم در جنگ ۱۲ روزه رقم خورد که ملت ایران با دین و دانش خود، دشمن صهیونیستی را بیچاره کرد.
دریادار دوم فاضلی نیا ادامه داد: باید تهدید را بشناسیم و هرکس در حوزه خود، عمل کند. در این مسیر باید از فناوریهای نوظهور و بدیع و شالوده شکن استفاده کنیم. باید مراقب باشیم که فاصله میان علم و فناوری نباید آنقدر زیاد شود که ما را دچار مشکل کند. باید تلاش کنیم فاصله احصاء علوم و تبدیل آن به فناوری را کم کنیم چراکه باید سریعا پاسخگوی نیازها باشیم. در حقیقت فناوریهای ما برای مقابله با هر نوع تهدیدی باید آماده باشند.
وی نخبگان علمی را مخاطب قرار داد و بیان کرد: نخبگان علمی ما میتوانند در مسیر احصاء علم و تبدیل آن به فناوری، با قدرت و تلاش بیشتری عمل کنند و بدانند که همانطور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، در این مسیر موفق خواهند شد. این مهم باید رسالت و قطب نمای حرکت همه ما باشد و باید براساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حرکت کنیم.
منبع: ایرنا