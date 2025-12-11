باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر شوشتری‌زاده،مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی قم گفت: ابتلا به بیماری ایدز از طریق انتقال ویروس از انسان به انسان انجام و به فرد مبتلا، اصطلاحا اچ آی وی مثبت گفته می‌شود.

وی اضافه کرد: فرد مبتلا در مراحل اولیه علایم خاصی ندارد و فقط علایمی شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است که بعد از یک هفته کاملا از بین می‌رود، به همین خاطر ابتلا به این ویروس، به‌آسانی قابل تشخیص نیست، مگر اینکه فرد رفتار پرخطر داشته باشد و خودش به این مساله مشکوک شود.

وی ادامه داد: وقتی فردی شناسایی می‌شود، تحت پوشش درمان قرار می‌گیرد و داروهای اختصاصی ضدویروس برای وی تجویز می‌گردد که با مصرف آن‌ها ویروس حتی تا حد صفر کاهش می‌یابد و نه‌تنها خود بیمار وضعیت جسمی خوبی پیدا می‌کند، بلکه قدرت انتقال به دیگران را هم از دست خواهد داد.

شوشتری‌زاده تصریح کرد: ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده از مهم‌ترین راه‌های انتقال ویروس اچ آی وی از فردی به فرد دیگر است.

به گفته وی، تزریق مشترک از دیگر راه‌های انتقال ویروس ایدز می باشد که به دلیل وجود مراکز ترک اعتیاد و آگاهی افراد بسیار کاهش یافته‌است؛ آرایشگاه‌ها به‌ویژه آرایشگاه‌های زنانه که کار تاتو انجام می‌دهند و با خون سروکار دارند نیز با توجه به این‌که شرایط استریلیزاسیون را نمی‌دانند، ممکن است وسایل مشترک را بین افراد مختلف استفاده کنند و ویروس را از یک فردبه‌فرد دیگر منتقل کنند.

وی با بیان این‌که اگر شرایط استریلیزاسیون در جراحی‌ها رعایت نشود ممکن است ایدز از بیماری به بیمار دیگر منتقل شود، گفت: انتقال ویروس اچ آی وی از طریق مادر به جنین، هنگام زایمان و شیردهی از دیگر راه‌های انتقال است که با توجه به کنترل‌های انجام شده بسیار محدود شده‌است.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی تاکید کرد: مادرانی که اچ آی وی مثبت هستند اگر تحت درمان بوده و دارو مصرف کنند، ویروس در سطح خونشان پایین می‌آید و فرزندشان مبتلا نمی‌شود؛ فقط شیردهی مادر مبتلا به فرزند ممنوع است که این مادران می‌توانند با تهیه شیرخشک رایگان از مراکز بهداشت مشکل شیردهی نوزاد را حل نمایند.

به گفته وی، طی ۲ سال گذشته ۱۰ نوزاد در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری تحت نظارت از مادران مبتلا متولد شده‌اند که همگی منفی بوده‌اند؛ در ۱۰ سال گذشته نیز ۵۰ نوزاد سالم از مادران اچ آی وی مثبت ایرانی و غیر ایرانی به دنیا آمدند.

شوشتری‌زاده ادامه داد: انتقال ویروس از مادر به جنین در زنانی که اچ آی وی مثبت هستند و از بیماری خود بی‌اطلاع می‌باشند و یا تمایلی به حضور در مراکز درمانی ندارند، بسیار محتمل است.

وی تاکید کرد: ویروس اچ ‌ای وی از راه‌هایی از جمله استخر، روبوسی، ظرف مشترک، دست دادن و نیش حشرات انتقال پیدا نمی‌کند؛ در واقع زندگی و هم‌خانه بودن با افراد مبتلا حتی اگر ویروس خونشان بالا هم باشد، خطری ندارد، بلکه این ویروس فقط از طریق تماس خونی و مایعات جنسی بدن منتقل می‌شود.

وی گفت: روش‌های تشخیصی از جمله تست سریع کمک بسیاری برای شناسایی مبتلایان می‌کند و افراد مشکوک برای این منظور می‌توانند به مراکز خدمات جامع سلامت و یا مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه کنند.

شوشتری‌زاده با بیان این‌که تست سریع تشخیص اچ آی وی یا رپید تست در مدت ۲۰ دقیقه انجام می‌شود، افزود: بیش از ۹۹.۹ درصد جواب منفی در این تست‌ها قابل اعتماد و دقیق است و برای انجام تست سریع حداقل باید سه ماه از آخرین مواجهه مشکوک فرد گذشته باشد.

وی اضافه کرد: سال گذشته تعداد ۱۵ هزار رپیدتست ایدز در استان قم انجام شده که موارد مثبت شناسایی و تحت درمان قرارگرفته‌اند.

به گفته وی، فردی که به هر شکلی مواجهه پیدا کرده و مشکوک به ابتلا است، اگر ۷۲ ساعت اول مواجهه، به مراکز درمانی مراجعه کند، با مشاوره رایگان و بررسی پزشک، فرد می‌تواند با مصرف دارو از انتقال و ابتلا جلوگیری نماید.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی خاطرنشان کرد: فردی که مبتلا به اچ آی وی است، اگر تحت مدیریت درمان و مصرف داروهای ضدویروس قرار گیرد، به‌ راحتی می‌تواند ازدواج کند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم