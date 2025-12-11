مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در راستای ارتقای سطح روابط، ۷ سند و تفاهمنامه همکاری دوجانبه امضا و مبادله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان، مقامات عالی‌رتبه دو کشور در حضور روسای جمهور دو کشور، ۷ سند و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، مبادلات فرهنگی، معاضدت حقوقی، بهداشت و درمان، تعاملات دیپلماتیک و رسانه‌ای امضا و تبادل کردند.

همچنین رئیس‌جمهور کشورمان و رئیس جمهور قزاقستان بیانیه مشترک میان دو کشور را به امضا رساندند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی همتای قزاقستانی و به منظور سفر دوجانبه رسمی عصر روز گذشته (چهارشنبه) با استقبال معاون نخست وزیر و معاون وزیر امور خارجه این کشور وارد آستانه شد.

پزشکیان در جریان این سفر، صبح امروز به وقت محلی پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور قزاقستان، با وی دیدار و درخصوص مسائل مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو کرد، نشست هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور به منظور مرور رئوس اصلی همکاری‌ها و بررسی راهکار‌های گسترش روابط فیمابین، نیز تا ساعتی دیگر برگزار می‌شود.

رئیس‌جمهور در این سفر علاوه بر بازدید و سخنرانی در دانشگاه پزشکی قزاقستان، در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور نیز شرکت خواهد کرد.

منبع: ریاست جمهوری

