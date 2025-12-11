باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از توزیع ۴۵۰ تن روغن مصرف خانوار تنظیم‌ بازاری از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: این توزیع از طریق مباشرین امین و فروشگاه‌های منتخب تحت نظارت مستقیم و روزانه‌ی بازرسان واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی آمل انجام شده است.

او افزود:این مهم توسط واحد تخصصی تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شده و هدف اصلی آن، تأمین بخشی از نیاز اساسی خانوار‌ها و کمک به ثبات قیمت‌ها در بازار است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با تأکید بر نظارت مستمر بر این روند، گفت: بازرسان واحد تنظیم بازار این مدیریت، به‌صورت روزانه و مستقیم، بر فرآیند تحویل، نگهداری و عرضه‌ی این روغن در نقاط فروش منتخب نظارت داشته تا از اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و عرضه با قیمت مصوب اطمینان حاصل نمایند.