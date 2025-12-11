مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم از طراحی و تهیه لباس‌های زمستانی جدید، ایمن و باکیفیت ویژه پاکبانان شهر قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید محسن میرهادی،مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم از طراحی و تهیه لباس‌های زمستانی جدید، ایمن و باکیفیت ویژه پاکبانان شهر قم خبر داد و گفت: این لباس‌ها با استانداردهای روز و با هدف بهبود شرایط کاری و افزایش ایمنی پاکبانان، به‌ویژه در فصل سرما، بارندگی و فعالیت‌های شبانه تهیه شده‌اند.

وی با اشاره به برخی نقایص لباس‌های نارنجی پیشین افزود: لباس‌های جدید علاوه بر برخورداری از پارچه و دوخت مقاوم‌تر، دارای نوارهای بازتابنده نور با قدرت بیشتر هستند که دید رانندگان را در شب ارتقا داده و سطح ایمنی پاکبانان را به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

میرهادی با بیان اینکه فعالیت نیروهای خدمات شهری به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از نظافت معابر و مسیرهای تردد خودروها در تاریکی شب صورت می‌گیرد، اظهار کرد: به منظور افزایش ضریب ایمنی نیروها در ساعات کم‌دید، چراغ‌های LED چشمک‌زن ویژه‌ای نیز تهیه و در اختیار پاکبانان قرار گرفته است. این چراغ‌ها به‌صورت بازوبند مورد استفاده قرار می‌گیرند و با ایجاد دید مناسب برای رانندگان، احتمال بروز حوادث و سوانح ناخواسته را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهند.

وی با اشاره به چالش‌های فصلی پاکبانان ادامه داد: لباس‌های زمستانی جدید ضمن مقاومت در برابر سرما و رطوبت، شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت پاکبانان در زمان بارندگی و سرمای شب فراهم می‌کند و نقش قابل توجهی در آرامش و سلامت آنان دارد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری قم خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای طرح جامع ارتقای ایمنی، بهداشت شغلی و افزایش رضایت‌مندی نیروهای خدمات شهری انجام شده است و توزیع البسه زمستانی و تجهیزات ایمنی برای تمامی پاکبانان شهرداری قم انجام شد.

میرهادی در پایان با تقدیر از تلاش‌های پاکبانان گفت: پاکبانان سرمایه‌های انسانی شهر هستند و شهرداری قم تأمین امکانات ایمنی، رفاهی و حفظ کرامت این عزیزان را همواره در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

