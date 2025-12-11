دبیر باشگاه نوجوان اشراق در مراسم افتتاح باشگاه نوجوان اشراق از آغاز دو طرح «نوجوان اشراق» و «رهبران جوان رسانه» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -صادق شیری، دبیر باشگاه نوجوان اشراق، پنجشنبه در مراسم افتتاح این باشگاه گفت: یک سال و نیم پیش، با دو سؤال ساده، اما سرنوشتساز روبهرو شدیم: اول اینکه چطور میشود مسیر تربیتی درست، جذاب و اثرگذار را برای نوجوان طراحی کرد؟ و دوم اینکه چطور میتوان نوجوان را از «مصرفکننده» به «کنشگر» تبدیل کرد؟ بدون اینکه به درس و آینده نوجوان لطمهای وارد شود.
شیری با بیان اینکه برای پاسخ به این دو سوال به مراکز مختلف از آموزش و پرورش گرفته تا مدارس علمیه و هیآتهای دانش آموزی و انجمن اسلامی و حلقه صالحین رفتیم، افزود: به این نتیجه رسیدیم که لازم است دو فعالیت را همزمان آغاز کنیم.
وی در تشریح این دو فعالیت گفت: از آنجایی که فعالیت در آموزش و پرورش متفاوت از فعالیت در حوزه علمیه است، دورههای متناسب با هر گروه طراحی شد. دوره دانشآموزی «نوجوان اشراق» و دوره طلاب «رهبران جوان رسانه» نامگذاری گردید.
دبیر باشگاه نوجوان اشراق با اشاره به دورههای آموزشی افزود: این دورهها متفاوت از دورهای مرسوم است. در این دورهها به جای آموزشهای خشک استاد محور، از روش مسأله محور استفاده خواهیم کرد.
وی در تعریف این سبک آموزش گفت: دانشآموز یا طلبه در این روش درگیر چالشهای واقعی زندگی میشود، حل آنها را یاد میگیرید و مهارت پیدا میکنید.
شیری با بیان اینکه آموزش یک امر مستمر است و در آموزش لازم است از روشهای مختلف استفاده کرد، افزود: به همین دلیل محصولات مختلف آموزشی اعم از اینفوگرافی و پادکست آماده شده است.
وی با مهم دانست استعدادیابی گفت: برای این منظور نیز طرحی آماده کردیم که در قالب بازی و تعامل، استعداد هر شخص مشخص گردد.
دبیر باشگاه نوجوان اشراق یکی از چالشهای این فعالیت را پراکندگی مخاطبان در سراسر کشور دانست و گفت: برای حل این مشکل سایت «نوجوان اشراق» طراحی شد که در مدت کوتاهی توانست.
وی در تشریح فعالیتهای آینده این باشگاه گفت: در سال جاری با همکاری مرکز قرآن و عترت آموزش و پرورش، در اعتکافهای دانشآموزی حضور خواهیم داشت.
منبع:سازمان هنری رسانهای اشراق