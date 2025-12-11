باشگاه خبرنگاران جوان - تیم گلبال دختران ایران در ادامه رقابتهای بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ موفق شد با ارائه نمایشی حسابشده و پرانرژی، کرهجنوبی را با نتیجه پرگل ۸ بر ۳ شکست دهد.
تیم کشورمان پس از دریافت گل اول از حریف، با افزایش فشار و اجرای پرس سنگین، کنترل جریان بازی را به دست گرفت.
بازیکنان ایران با دقت در پرتابها و واکنشهای سریع در خط دفاعی، زمینه ایجاد اختلاف امتیاز را فراهم کردند و حریف شرق آسیایی را در بیشتر دقایق در موقعیت تدافعی قرار دادند. چند توپگیری مؤثر و استفاده از موقعیتهای ثانویه، روند برتری ایران را تثبیت کرد و کرهجنوبی نتوانست فاصله را کم کند.
دختران ایران با این پیروزی ارزشمند، جایگاه خود را در جدول گروهی تقویت کردند. طبق برنامه مسابقات، تیم کشورمان در دیدار بعدی نیز دوباره مقابل کرهجنوبی قرار خواهد گرفت.