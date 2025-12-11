تیم گلبال دختران ایران کره‌جنوبی را با نتیجه پرگل ۸ بر ۳ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم گلبال دختران ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ موفق شد با ارائه نمایشی حساب‌شده و پرانرژی، کره‌جنوبی را با نتیجه پرگل ۸ بر ۳ شکست دهد.

تیم کشورمان پس از دریافت گل اول از حریف، با افزایش فشار و اجرای پرس سنگین، کنترل جریان بازی را به دست گرفت.

بازیکنان ایران با دقت در پرتاب‌ها و واکنش‌های سریع در خط دفاعی، زمینه ایجاد اختلاف امتیاز را فراهم کردند و حریف شرق آسیایی را در بیشتر دقایق در موقعیت تدافعی قرار دادند. چند توپ‌گیری مؤثر و استفاده از موقعیت‌های ثانویه، روند برتری ایران را تثبیت کرد و کره‌جنوبی نتوانست فاصله را کم کند.

دختران ایران با این پیروزی ارزشمند، جایگاه خود را در جدول گروهی تقویت کردند. طبق برنامه مسابقات، تیم کشورمان در دیدار بعدی نیز دوباره مقابل کره‌جنوبی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: تیم گلبال ، پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
بازی‌های پاراآسیایی جوانان _ امارات؛
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
آخرین اخبار
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۰ - ۱ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید